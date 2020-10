Secretaria de Salud: «Este mes viene con una lenta pero constante baja de cantidad de casos»

La Secretaria de Salud, Mariana Girón, se refirió a la situación local en materia sanitaria y expresó que después de casi ocho meses de pandemia en Argentina y en particular en Luján, este mes viene con una lenta pero constante baja de cantidad de casos positivos. Contrapuso que agosto y septiembre fueron meses duros, pero aseguró que a pesar de todo la cantidad de casos es alta. «La semana pasada tuvimos un promedio de 32 casos por día, por debajo de los 40 y pico que habíamos llegado a tener pero todavía son una importante cantidad de casos diarios que tiene Luján», destacó. De cara a las fiestas de navidad y año nuevo, que están menos de dos meses de llegar, consideró que todavía hay que esperar un poco para pensar como se pueden desarrollar, y garantizó que nada va a ser como siempre. «La vida tal como la conocíamos se modifico abruptamente y eso no tiene como mucha vuelta en este momento, tendremos que esperar la vacuna, un proceso de inmunización, no va a ser mágico, ni de un día para otro. Esperemos que podamos seguir avanzando en los tratamientos, que podamos tener este oxígeno sostenido en el sistema sanitario, que nos permita ir pensando otras cosas y ver como enfrentamos estas fiestas», aseguró.

En cuanto a los cuidados, expresó que si bien la estación y el clima son más favorables que el invierno, el virus no se terminó y no se va con la primavera. «Nosotros no podemos pensar que esto se terminó, tenemos que seguir con las medidas de cuidado, que todos sabemos que cuando se acerca el calor el barbijo es incómodo pero les puedo asegurar que cuando uno ve a los compañeros de salud que además del barbijo se tienen que poner el camisolín, la máscara y demás, también es incómodo», indicó. Además, destacó que cuando se llega a la casa, deben higienizarse, para no llevar al hogar el virus y puntualizó en la importancia del distanciamiento físico como una medida fundamental. Por su parte, afirmó que el avance de las aperturas a nivel local, nacional o provincial están a sujetas a como se vaya desarrollando todo.

Sobre las vacunas, aseveró que teniendo en cuenta lo anunciado por las autoridades nacionales de salud, llegaría a comienzos del 2021. En ese sentido, dijo que tampoco hay que pensar que una vez llegada la vacuna no se va a dar un proceso de colocación masiva. «Los procesos de inmunización tienen etapas, inicios, ciclos, y lo más probable es que esto sea un proceso largo que lleve un tiempo, el país viene trabajando en tres o cuatro vacunas, en la distribución, en la compra y depende de como vayan saliendo tendremos que dar como sistema las estrategias de logística», relató.

Publicado el jueves 29 de octubre de 2020