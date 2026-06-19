Se sumarán lugares de estacionamiento a 45° en el centro de la ciudad

Publicado el viernes 19 de junio de 2026

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El Municipio de Luján informa a la comunidad que en los próximos días comenzarán los trabajos para habilitar nuevas dársenas de estacionamiento a 45° sobre la calle Mitre, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y Humberto I. La iniciativa busca optimizar el uso del espacio público y ordenar la circulación vehicular.

Con el fin de ampliar la capacidad de estacionamiento en un punto de importante movimiento diario, la intervención responde a una solicitud de comerciantes del sector y forma parte del proyecto integral de puesta en valor del centro comercial.

Cabe destacar que esta modalidad ya fue implementada sobre la calle Barnech, en las inmediaciones de la Plazoleta Antigua Estación Basílica, donde la nueva disposición permitió mejorar el ordenamiento del tránsito y generar más espacios disponibles para estacionar.

La incorporación de estas nuevas dársenas permitirá brindar una mejor respuesta al flujo de vehículos que circula por el centro de la ciudad, beneficiando a vecinos y vecinas, comerciantes y visitantes.

Publicado el viernes 19 de junio de 2026