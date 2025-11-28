Se recuperó un vehículo robado gracias al sistema de lectoras de patentes

Publicado el viernes 28 de noviembre de 2025

El Anillo Digital, equipado con lectoras de patentes en los ingresos y egresos de la ciudad, alertó al Centro Operativo de Monitoreo (COM) sobre la circulación de un Peugeot 207 negro por el camino a Carlos Keen, el cual registraba pedido de secuestro.

El dominio del vehículo había sido cargado previamente en el sistema por su presunta participación en el hurto de un Fiat Duna.

A partir de la alerta, y mediante el trabajo coordinado de la multiagencia, el COM dio aviso al personal del destacamento local, que logró interceptar el vehículo a la altura del kilómetro 14. En el interior se encontraron herramientas comúnmente utilizadas para la sustracción de ruedas.

Los ocupantes, de 32 y 24 años, fueron identificados y aprehendidos, quedando a disposición de la UFI Nº 9.

Se remarca la importancia de radicar la denuncia ante cualquier hecho delictivo, lo que permite iniciar la investigación correspondiente utilizando todas las herramientas disponibles.

Asimismo, se destaca que el Anillo Digital es una herramienta central del Plan Integral de Seguridad “Luján Alerta 24”, y constituye un elemento clave para la prevención y el esclarecimiento de delitos.

