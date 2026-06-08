Se recuperaron más de 7 toneladas de reciclables gracias al programa “Día Verde”

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La gestión de residuos es un tema primordial para el Municipio de Luján. Es por eso que lanzó el programa “Día Verde”, una iniciativa de recolección diferenciada de los reciclables de los generadores especiales. En su primera etapa, se lograron recuperar más de 7 toneladas de reciclables de alrededor de 200 comercios, comprendidos en las calles San Martín, desde Humberto Primo hasta 9 de Julio.

Los materiales recuperados vuelven a las industrias para tener una segunda vida. Así, gracias al reciclado, se reduce la cantidad de residuos que terminan en disposición final.

Ahora, el programa “Día Verde” que se lleva a cabo los jueves y los sábados ya está en su segunda etapa: abarca más de 300 locales y se sumarán más días de recolección. Se adhirieron los comercios ubicados frente a la Plaza Belgrano y las calles Francia, Rivadavia, Italia, Colón, Moreno y Alsina, entre Lavalle y Bartolomé Mitre. Se sigue ampliando hacia toda la Mitre y Lavalle desde Humberto Primo y 9 de Julio. La finalidad es completar todo el casco céntrico.

El programa es llevado adelante por el Municipio junto a la cooperativa de reciclado Cielo Abierto Tres Estrellas. El primer paso es la concientización por parte de las promotoras ambientales de la cooperativa sobre qué debe separarse y luego es la recolección de estos materiales en días y horarios fijos, acordados con los comerciantes.

De esta manera, no solo se preservan los contenedores negros, sino que también se crea empleo digno: los recuperadores urbanos venden los materiales que recolectan puerta a puerta y estos vuelven a la industria, en vez de terminar en disposición final.

El “Día Verde” forma parte del Plan Luján Limpio, para que la ciudad sea cada vez más sostenible.

Publicado el lunes 8 de junio de 2026