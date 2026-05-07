Se reconstruyen las veredas laterales del Cementerio Municipal

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján realiza la reconstrucción de las veredas laterales del Cementerio Municipal con el objetivo de mejorar la seguridad, accesibilidad y movilidad peatonal.

Las tareas se enmarcan en la puesta en valor del espacio público, teniendo como fin una mayor accesibilidad, y una mejora en la imagen urbana.

El proyecto, que se ejecuta sobre una extensión de 200 metros y un ancho de 1.35 metros, contempla la demolición de la vereda existente y la construcción de un nuevo sendero de hormigón armado con terminación peinada y bordes alisados.

Estos trabajos se suman a un proyecto de puesta en valor del cementerio, a los que se suman la reconstrucción de más de 100 metros lineales de la vereda frontal, junto a la colocación de 41 luminarias de 100W y cinco proyectores de 180W, con cableado de conexión aérea, a finales del 2025.

Desde entonces, el Cementerio Municipal fue también un espacio de actividades culturales, ya que este año se brindó un recorrido y charla histórica en el lugar, con el objetivo de dar a conocer su inmenso valor patrimonial a la comunidad de Luján.

Publicado el jueves 7 de mayo de 2026