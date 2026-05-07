Se reconstruyen las veredas laterales del Cementerio Municipal
Detalles
El Municipio de Luján realiza la reconstrucción de las veredas laterales del Cementerio Municipal con el objetivo de mejorar la seguridad, accesibilidad y movilidad peatonal.
Las tareas se enmarcan en la puesta en valor del espacio público, teniendo como fin una mayor accesibilidad, y una mejora en la imagen urbana.
El proyecto, que se ejecuta sobre una extensión de 200 metros y un ancho de 1.35 metros, contempla la demolición de la vereda existente y la construcción de un nuevo sendero de hormigón armado con terminación peinada y bordes alisados.
Estos trabajos se suman a un proyecto de puesta en valor del cementerio, a los que se suman la reconstrucción de más de 100 metros lineales de la vereda frontal, junto a la colocación de 41 luminarias de 100W y cinco proyectores de 180W, con cableado de conexión aérea, a finales del 2025.
Desde entonces, el Cementerio Municipal fue también un espacio de actividades culturales, ya que este año se brindó un recorrido y charla histórica en el lugar, con el objetivo de dar a conocer su inmenso valor patrimonial a la comunidad de Luján.
Publicado el jueves 7 de mayo de 2026