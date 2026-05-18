Se realizó una mesa para el abordaje integral de adolescentes en conflicto con la ley penal

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Este jueves, en el Centro Cultural Doña Ana de Matos, se realizó el tercer encuentro de la Mesa Multiagencial del Programa Entramados, un espacio de encuentro, diálogo y articulación interinstitucional para el abordaje integral de adolescentes en conflicto con la ley penal.

La jornada contó con la participación de Gabriel Lerner, ex Secretario Nacional de Niñez y Adolescencia y actual representante del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia en el Consejo Directivo de Entramados, y del Juez de Garantías Marcelo Giacoia, quienes compartieron reflexiones en torno a las recientes modificaciones en materia de Ley Penal Juvenil, analizando sus implicancias y desafíos desde una perspectiva de derechos.

Posteriormente se desarrolló un espacio de intercambio y diálogo entre los distintos actores presentes, donde se abordaron los alcances e impactos de estas modificaciones a nivel municipal, poniendo en común experiencias, preocupaciones y estrategias posibles para fortalecer las intervenciones territoriales y el trabajo articulado.

En este sentido, al finalizar el encuentro se reafirmó la importancia de construir respuestas colectivas, integrales y corresponsables para acompañar las trayectorias de adolescentes, fortaleciendo las redes institucionales y comunitarias en el territorio.

Participaron del encuentro el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, el Secretario de Protección Ciudadana, Daniel Dominguez, la Subsecretaria de Integración Comunitaria y Urbana, Carolina Francia, la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral, así como representantes del ámbito educativo, Hospital Nuestra Señora de Luján, Centro de Referencia (CDR), Dirección de Salud, Dirección de Juventudes, DTC, programa La Minga Deportiva, entre otros. Además, contó con el acompañamiento de la Unidad Ejecutora del Programa.

Publicado el lunes 18 de mayo de 2026