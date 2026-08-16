Se realizó un operativo de control vehicular en ruta 7 y Teresa Mastellone

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En el marco de las acciones permanentes de prevención llevadas adelante por el Municipio, este jueves se desarrolló un intenso operativo de control vehicular estático en conjunto con la Policía de Seguridad en la intersección de la Ruta Nacional N° 7 y la calle Teresa Mastellone.

El procedimiento se desarrolló entre las 17 y las 19 horas. Durante la jornada se fiscalizaron 96 vehículos con sus respectivos conductores, incluyendo controles mediante pruebas de alómetro para la detección de alcohol al volante.

Como resultado del operativo, se labraron 9 actas de infracción, se procedió al secuestro de 5 motocicletas y se realizó la retención de 1 licencia de conducir. Las principales infracciones detectadas estuvieron vinculadas a la falta de documentación obligatoria, circulación sin patente, falta de licencia, ausencia de seguro, no uso de casco protector y VTV vencida o inexistente.

Cabe señalar que entre los infractores se registraron vehículos procedentes de distritos vecinos como Moreno, General Rodríguez, Merlo y la localidad de Las Malvinas.

Estas intervenciones se llevan a cabo de manera estratégica en el marco del Plan Luján Alerta 24, el programa de prevención y seguridad comunitaria que combina y optimiza recursos municipales y policiales para garantizar un tránsito más seguro y garantizar una mejor calidad de vida en todo el distrito.

Publicado el domingo 16 de agosto de 2026