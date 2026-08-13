Se realizó un operativo de asistencia integral a personas en situación de calle

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En conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Luján realizó este martes un operativo de asistencia integral destinado a personas en situación de calle.

“Es una iniciativa conjunta con la Provincia que tuvo como objetivo fortalecer el abordaje integral de las diversas problemáticas que atraviesan las personas en situación de calle y que se complementa con las acciones que llevamos adelante cotidianamente desde el Municipio. Fue una jornada muy positiva que nos permitió acercar un conjunto de herramientas destinadas a mejorar la asistencia a esta población vulnerable”, valoró la directora de Abordaje Territorial y Asistencia Crítica, Gabriela Pedraza.

La jornada se desarrolló en la intersección de 9 de Julio y Doctor Real, donde se instalaron unidades móviles para brindar diferentes servicios. Se entregaron kits de abrigo y elementos de higiene, y se brindó atención sanitaria, con controles odontológicos, testeos de VIH y sífilis, controles de signos vitales, agudeza visual, glucemia y presión arterial, además de vacunación antigripal, entre otras prestaciones.

También se brindó orientación y acompañamiento a personas mayores y personas con discapacidad, así como asesoramiento en materia de salud mental, consumos problemáticos y situaciones de violencia de género.

Por su parte, el Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján participó de la jornada a través del Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS).

El operativo fue coordinado por la Dirección de Atención a Familias en Situación de Calle, dependiente del Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con las distintas áreas y secretarías del Municipio de Luján.

La actividad contó con la participación del secretario de Desarrollo Humano, César Siror; el secretario de Salud, Esteban Strambi; el director de Discapacidad, Ricardo La Vega; la directora de Géneros y Diversidad, Cecilia Gallo; el subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales; el subdirector de Comunidades Migrantes, Nazareno Barreto; el coordinador del Programa Municipal de Personas en Situación de Calle, Sebastián Trípoli; y el coordinador del Plan Luján Libre de Drogas, Lucas Fuentes Kohn.

Publicado el jueves 13 de agosto de 2026