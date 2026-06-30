Se realizó un nuevo encuentro deportivo interbarrial en el predio del Club Luján 

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Con la participación de decenas de niños, niñas y jóvenes de distintos barrios de la ciudad, el sábado pasado se llevó adelante un nuevo encuentro deportivo interbarrial, en esta ocasión en el predio del Club Luján.



“El objetivo de la iniciativa es que chicos y chicas que practican deporte en diversos programas territoriales, ya sea en propuestas de la Dirección de Deportes o de la Dirección de Juventudes, y también en espacios deportivos comunitarios que no cuentan con un calendario oficial de competencia, puedan encontrarse para compartir una jornada de partidos amistosos de fútbol y fortalecer los valores de la convivencia”, señaló el Director de Juventudes, Alfredo Terán.



En este sentido, la jornada contó con la participación de chicos y chicas de los barrios Padre Varela, Parque Lasa, Villa del Parque, San Fermín y Ameghino, que disputaron una serie de partidos amistosos, disfrutaron de distintas actividades recreativas y compartieron un almuerzo.



Asimismo, pudieron recorrer el Estadio 1° de Abril y presenciar el entrenamiento del equipo de primera del Club Luján. Además, los participantes compartieron un encuentro con los ex jugadores Javier Brayotta, Pablo Borgnia y Federico Carneiro, quienes destacaron la importancia del deporte y el trabajo en equipo.



“Para los chicos es una experiencia muy importante porque además de juntarse con pares de otros barrios a través del deporte y la recreación, fortalecen el valor de compartir, de dialogar, de ser solidarios. En este caso, además, tuvieron la posibilidad de conocer el club Luján y tener una charla formativa con ex jugadores. Fue una jornada hermosa que apuntala el trabajo que venimos realizando de manera cotidiana en nuestros barrios”, valoró por su parte el responsable del Espacio Deportivo Padre Varela, Juan Acotto.

Publicado el martes 30 de junio de 2026