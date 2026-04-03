Se realizó un emotivo acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas



A los pies del monumento a los Caídos de nuestra ciudad, en el Complejo Monumental Malvinas, esta mañana se llevó a cabo el acto para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse 44 años del conflicto bélico.



La ceremonia contó con una importante participación de la comunidad, incluyendo veteranos de guerra, familiares de caídos, instituciones locales, autoridades, establecimientos educativos y vecinos y vecinas que se acercaron para rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional.



El acto fue presidido por el Intendente Municipal, Leonardo Boto, quien sostuvo “Honor y gloria a nuestros veteranos, a los caídos, a los que quedaron en el cementerio de Darwin, a los que perdieron la vida después de la guerra y especialmente para todos los caídos lujanenses. El mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros veteranos es recuperar las islas, y ese tiene que ser el gran objetivo. Por eso es importante 44 años después seguir malvinizando, seguir apostando al recuerdo, a la memoria, poder conocer en profundidad todo lo que pasó en Malvinas, todo lo que fue la guerra visible, pero también la guerra invisible, en la diplomacia, la geopolítica, todo lo que giró alrededor de la guerra. Hoy tenemos que asumir nosotros esa tarea, las nuevas juventudes ¡Viva la patria! ¡Viva las Malvinas Argentinas! ¡Viva la Virgen de Luján! ¡Viva nuestros veteranos de guerra!



La jornada comenzó con el izamiento del pabellón nacional en el mástil de ingreso a la ciudad, en la rotonda Ana de Matos, a cargo de veteranos de guerra de Malvinas lujanenses junto al Intendente y representantes de PAyS.

Posteriormente, se realizó el ingreso de la imagen de la Virgen de Luján, acompañada por la Agrupación Ponchos Celestes y Blancos, y luego se recibió con un fuerte aplauso a los Veteranos de Guerra de Malvinas de nuestra ciudad, quienes estuvieron acompañados por la Banda “9 de Julio” de los Bomberos Voluntarios, dirigido por el maestro Jorge Guarino. Durante el acto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, con la participación de la banda de bomberos, la interpretación de Jeremías Escobar y la presencia en el bandoneón de Carla Pugliese, nieta del célebre Osvaldo Pugliese

En homenaje a los héroes caídos, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento y se realizó un respetuoso minuto de silencio. A continuación, el padre Lucas García, rector del Santuario Nuestra Señora de Luján, llevó adelante la invocación religiosa.

Luego, se dirigieron a los presentes representantes de las distintas organizaciones de veteranos de guerra del distrito, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria, el reconocimiento y la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Las primeras palabras estuvieron a cargo del presidente de la Unión Veteranos de Guerra, Osvaldo Parra, quien expresó: “Pasaron 44 años del inicio de la guerra, cuando respondimos con un sí al llamado de la patria. Muchos fuimos a combatir a Malvinas, pero los verdaderos héroes son quienes entregaron su vida”. Luego, al recordar sus nombres y a quienes fallecieron tras la guerra, agregó: “Las guerras solo dejan sangre, dolor y destrucción; por eso es fundamental tomar decisiones responsables que defiendan y hagan valer la soberanía nacional”.

Javier Baliani, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra, también fue parte de los discursos: “Son lindos los homenajes, son necesarios, hoy 2 de abril, pero quiero destacar a nuestras familias que pusieron y ponen el pecho durante estos 44 años, no tengo duda que ellos van a levantar nuestra bandera, porque nosotros cada vez somos menos, es la ley de la vida, pero estoy seguro que las instituciones van a seguir vigentes, esas llamas están prendidas en nuestras familias. Para nosotros Malvinas son todos los días desde hace 44 años, es una causa popular y nacional que nos cruza a todos, Malvinas dejó 632 vidas, compañeros que son los que guían nuestra vida, nuestros camino, tenemos la responsabilidad que ellos no queden en el olvido”



Por último, Enrique Álvarez, del Centro de Veteranos de Guerra, expresó: “Tenemos que contar nuestras historias y que queden grabadas. Tenemos una particularidad para esta fecha porque en el mes de abril nos llaman todas las escuelas para dar una charla. En ese espacio que nos brindan les transmitimos a los chicos nuestra experiencia en una guerra, entonces surgen preguntas de todo tipo, desde: ¿a cuántos ingleses mataste? hasta ¿qué pasó a la vuelta? Y a la vuelta estuvimos un poco relegados. El año pasado una alumna nos escribió algo hermoso. Y quiero que en ella se sientan todos representados: las escuelas, las seños, los profes, los chicos y chicas. Tengo acá el sobrecito que me dio ese día que terminó el acto que dice ‘Con cariño, Jose’. Hoy quiero que Jose venga acá en representación de todas esas escuelas a leer esa cartita”.



También brindó palabras el presidente de PAyS, Gustavo Jordán, y finalmente el intendente Leonardo Boto, quien reafirmó el compromiso de la comunidad con la causa Malvinas y el reconocimiento permanente a los veteranos.



Jordán en su discurso, manifestó: “Estamos para agradecer y honrar a nuestros veteranos y caídos. Patria, Amistad y Servicio es una institución argentina, civil, sin fines de lucro e identidad propia. Nace un 2 de abril de 1984, nace por la causa Malvinas, con objetivos claros patrióticos, uno de ellos fue la construcción de este monumento a los caídos y fue solventado por toda la comunidad de Luján.



El acto contó con la presencia de Veteranos de Malvinas, familiares, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin, concejales, funcionarios municipales, autoridades educativas, el rector del Santuario, integrantes de PAyS, bomberos voluntarios, el Instituto Belgraniano, la Asociación Cultural Sanmartiniana, la Asociación Güemesiana, la Junta Municipal de Estudios Históricos, la Agrupación Ponchos Celestes y Blancos, y vecinos y vecinas de la ciudad, entre otros. Además de una participación muy importante de las escuelas del distrito, con alumnos de todos los niveles educativos. De esta manera, la comunidad de Luján volvió a reunirse para honrar a los héroes de Malvinas, reafirmando el compromiso con la memoria, el respeto y la soberanía nacional.

Publicado el viernes 3 de abril de 2026