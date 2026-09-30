Se realizó la Sesión Especial del Parlamento Juvenil Bonaerense en Luján

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El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Luján fue sede de la Sesión Especial del Parlamento Juvenil Bonaerense, una iniciativa que acerca a estudiantes de escuelas secundarias al funcionamiento de las instituciones democráticas y promueve la elaboración de propuestas vinculadas a distintas problemáticas de interés para la comunidad.

La jornada se desarrolló en el Recinto de Sesiones y contó con la presencia del intendente municipal, Leonardo Boto; el presidente del HCD, Federico Vanin; la presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni; y la jefa distrital de Educación, Mónica Cousturié, quienes acompañaron a las y los estudiantes en el inicio de la actividad.

La propuesta fue articulada entre el Honorable Concejo Deliberante, la Municipalidad de Luján —a través de las áreas de Juventudes y Políticas Socioeducativas—, el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital de Educación, fortaleciendo el trabajo conjunto para promover la participación juvenil y la formación ciudadana.

Como ámbito natural de representación y debate de los asuntos públicos de la ciudad, el Concejo Deliberante abrió sus puertas para que las y los jóvenes pudieran presentar y defender los proyectos elaborados a lo largo del año, replicando la dinámica legislativa y poniendo en práctica herramientas fundamentales para la construcción de consensos.

Durante el encuentro debatieron y presentaron propuestas sobre inclusión educativa, Educación Sexual Integral, salud mental, ambiente, trabajo joven, derechos humanos, comunicación y participación ciudadana, poniendo en el centro sus propias experiencias, preocupaciones e ideas sobre la realidad que los rodea.

Más de 200 estudiantes participaron a lo largo del año de esta edición del Parlamento Juvenil Bonaerense, consolidando un espacio de participación que reconoce a las juventudes como protagonistas de la vida democrática y como actores fundamentales para pensar y construir la ciudad.

Durante la jornada también se definió por votación de los jóvenes participantes a la representante del Partido de Luján para la instancia provincial del Parlamento Juvenil Bonaerense. La titular elegida fue Delfina Basma, estudiante de la Escuela Secundaria N° 19, quien tendrá la responsabilidad de representar a nuestra ciudad en la próxima etapa. Mientras que Santiago Barbano, de la Escuela Secundaria N° 2, fue electo como suplente.

“Escuchar sus voces, sus ideas y sus preocupaciones también es construir Luján. Desde el HCD asumimos el compromiso de seguir abriendo las puertas de la institución, generando espacios de participación y acompañando a cada piba y cada pibe que se anima a debatir, proponer y compartir su mirada sobre la ciudad que queremos”, expresaron desde el cuerpo legislativo.

Publicado el martes 29 de septiembre de 2026