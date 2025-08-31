Domingo 31 de agosto de 2025
→ Ver pronóstico

  • 18°C
  • H: 93%
  • P: 1013
  • V: Este

Se realizó la cuarta edición del “Gran Premio Ciudad de Luján

Deportes.



Publicado el domingo 31 de agosto de 2025



Este sábado se llevó a cabo la cuarta edición del Gran Premio Ciudad de Luján de Ciclismo, que convocó a más de 700 ciclistas de distintas categorías, con la participación de deportistas de la provincia y de diversos puntos del país. Una cifra destacada para este tipo de competencias.

La carrera se desarrolló en un circuito callejero armado sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, entre la rotonda Ana de Matos y la nueva rotonda de acceso a la ciudad, lo que permitió una gran afluencia de espectadores.

Compitieron las categorías: Élite, Damas, Master A, B, C, D y E; y Ruta Promocional libre sin licencia (integradora).

Como en cada edición, las y los competidores realizaron una contribución solidaria con alimentos no perecederos, que serán distribuidos por el Municipio en comedores y merenderos comunitarios.

Publicado el domingo 31 de agosto de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.