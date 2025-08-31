Se realizó la cuarta edición del “Gran Premio Ciudad de Luján

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)





Este sábado se llevó a cabo la cuarta edición del Gran Premio Ciudad de Luján de Ciclismo, que convocó a más de 700 ciclistas de distintas categorías, con la participación de deportistas de la provincia y de diversos puntos del país. Una cifra destacada para este tipo de competencias.



La carrera se desarrolló en un circuito callejero armado sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, entre la rotonda Ana de Matos y la nueva rotonda de acceso a la ciudad, lo que permitió una gran afluencia de espectadores.



Compitieron las categorías: Élite, Damas, Master A, B, C, D y E; y Ruta Promocional libre sin licencia (integradora).



Como en cada edición, las y los competidores realizaron una contribución solidaria con alimentos no perecederos, que serán distribuidos por el Municipio en comedores y merenderos comunitarios.

Publicado el domingo 31 de agosto de 2025