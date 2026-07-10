Se realizó el acto por el 9 de julio en Jáuregui
En Avenida Flandes.
El Municipio de Luján acompañó una nueva edición de la tradicional celebración patria de Jáuregui, que reunió a miles de vecinos, vecinas e instituciones sobre la Avenida Flandes para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.
Tras el acto protocolar, se inició el desfile de las delegaciones, encabezado por el capataz Pedro Lisazo. A lo largo de la Avenida Flandes desfilaron establecimientos educativos, instituciones deportivas, centros tradicionalistas, organizaciones sociales, culturales y comunitarias, fuerzas de seguridad y entidades intermedias de Jáuregui, Pueblo Nuevo, Cortínez, en un emotivo homenaje a la Patria que fue acompañado por una multitud.
Publicado el viernes 10 de julio de 2026