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Se realizó el acto por el 9 de julio en Jáuregui

En Avenida Flandes.



Publicado el viernes 10 de julio de 2026

El Municipio de Luján acompañó una nueva edición de la tradicional celebración patria de Jáuregui, que reunió a miles de vecinos, vecinas e instituciones sobre la Avenida Flandes para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

Tras el acto protocolar, se inició el desfile de las delegaciones, encabezado por el capataz Pedro Lisazo. A lo largo de la Avenida Flandes desfilaron establecimientos educativos, instituciones deportivas, centros tradicionalistas, organizaciones sociales, culturales y comunitarias, fuerzas de seguridad y entidades intermedias de Jáuregui, Pueblo Nuevo, Cortínez, en un emotivo homenaje a la Patria que fue acompañado por una multitud.

Publicado el viernes 10 de julio de 2026

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