Se realizó el acto inaugural del jardín 931 del Barrio Luchetti

Hoy al mediodía, con la presencia del Intendente Municipal, Oscar Luciani, el Subsecretario de Educación de la Provincia de Bueno Aires Sergio Siciliano, la Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales, Rita Sallaberry, el Subsecretario de Gobierno, Francisco Giaccaglia, la Jefa Distrital Cecilia Caputo, la Presidenta del Consejo Escolar de Luján, Viviana Flosi, La consejera Escolar Hilda Colombo, autoridades rducativas, ex combatientes, autoridades de la Asociación Patria, Amistad y Servicio (P.A.Y.S), el delegado de la localidad, Ricardo Re docentes, alumnos y familias, se llevó a cabo la inauguración oficial del Jardín N° 931 del Barrio Luchetti ubicado en las calles La Rioja y Buenaventura Luna de la localidad de Open Door.Luego de las palabras de bienvenida de la maestra jardinera Carla Asselborn, el Intendente Oscar Luciani junto al Subsecretario de Educación de la Provincia, la Presidenta del Consejo Escolar y la Directora del Jardín, realizan el corte de cinta que da inicio a la actividad en dicho jardín e ingresan los abanderados de otros jardines vecinos.Sergio Siciliano, le hace entrega de la Bandera de Ceremonia a los niños abanderados.“Estoy muy feliz y contento de estar inaugurando hoy el segundo jardín en esta ciudad de Luján. A veces me pregunto el por qué creerán que a los chicos los mandamos a la escuela, porque cuando son chiquitos deben pensar para qué me mandan y pensaba en el sentido de la educación, por qué, aun siendo tan chiquitos los mandamos a la escuela porque queremos que cumplan sus sueños, creo que ese es el sentido de la educación. La misión de la escuela es tener ciudadanos felices, buenas personas que cumplan con sus obligaciones pero que también puedan desarrollarse plenamente”, expresó el Subsecretario de Educación.Acto seguido, el Jefe Comunal junto a la directora del establecimiento, Jesica Olivera, descubren la placa alusiva a dicha inauguración y el Vicerrector de la Basílica Nacional, realizar la bendición de la misma. “Tenemos que estar contentos porque hoy se cumplió un sueño y tenemos muchos sueños más que debemos cumplir. Pero este sueño, de tener un espacio propio que es de ustedes que va a ser un lugar de encuentro, de acompañamiento, de familia va a ser este jardín, donde ellos van a querer cumplir sus sueños. Hoy están todos aquí, mañana tienen que volver y así todos los días, porque tienen que acompañar a la educación. Agradezco a las escuelas que hoy nos acompañan y a las autoridades que nos ayudaron a que este sueño de tener un jardín en esta localidad, se haga realidad. Hoy tenemos este hermoso espacio, quiéranlo mucho, cuídenlo, porque esto es de ustedes, los políticos estamos de paso”, expresó Oscar Luciani.Al finalizar el acto, las autoridades del establecimiento invitaron a los presentes a recorrer las instalaciones y cortaron la torta inaugural.

Publicado el miércoles 15 de mayo de 2019