Se realizó el acto en homenaje a Veteranos y Caídos en Malvinas

Este martes por la mañana se llevó a cabo el acto homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, en el marco del 42º aniversario del conflicto bélico. La ceremonia inició con el izamiento del pabellón patrio por parte del Intendente Leonardo Boto, el Presidente de la Asociación PAyS, Norberto Onofrio, y referentes de las tres asociaciones de

Veteranos de la Guerra de Malvinas de nuestro distrito.

Las actividades continuaron con la entonación de las estrofas del Himno Nacional, acompañada/o por la Banda de Música “9 de Julio” de Bomberos Voluntarios de Luján, y la colocación de ofrendas florales seguido de un Toque de Silencio en honor a los Caídos. Luego el Padre Monteagudo de la Basílica Nacional ofició la invocación religiosa.

A continuación, acompañado por familiares de los Héroes lujanenses, la cantante María Celeste Lores interpretó la Marcha al Veterano de Malvinas, de su autoría.

En alusión a la fecha, el presidente de la Unión de Veteranos de Guerra de Luján, Osvaldo Parra, señaló: «Sabemos que de algo sirvió poner el cuerpo y la sangre derramada contra el invasor ingles en Malvinas, para que este diez de diciembre, pese a que nos falte socialmente madurar, estemos celebrando 41 años de democracia ininterrumpida y estamos convencidos de que en los próximos tiempos, muchos argentinos nos representarán digna y fuertemente en el mundo y así desde el trazo de una lapicera y no del de una bala recuperaremos este espacio en Malvinas tan querido y cálido a nuestros sentimientos como nación argentina.”

“A todas las escuelas que están presentes, agradecerles, siempre estamos permanentemente agradeciéndoles a ustedes porque también hacen que nosotros vayamos a darles charlas a ustedes. Y como decimos los veteranos de guerra en ese momento nos sacamos una mochila para pasársela a ustedes y les enseñamos lo que vivimos.» destacó Enrique Álvarez por el Centro de Veteranos de Guerra.

“Muy orgullosos de mis compañeros que están acá malvinizando día a día. Es un granito de arena que día a día tenemos que ir poniendo por la memoria de los 632 compañeros caídos y los que ya no están por la posguerra. Muchas gracias por acompañarnos permanentemente hace 42 años, eso es muy importante y nos da la fuerza y el valor para seguir adelante. También una mención para nuestras familias, hijos, padres, nietas, esposas, compañeras de la vida. Muchas gracias y hoy es un día para recordar, no con tristeza. Recordemos a nuestros héroes que se merecen todo el cariño y todo el respeto, ellos son los verdaderos héroes. Nosotros tuvimos la suerte de volver, pero ellos se merecen todo el respeto.” remarcó Javier Baliani, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján.

«Hoy el reclamo debe seguir vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su patria durante el conflicto y después del mismo, nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos, siempre diálogo de por medio, con la clara convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz y una verdadera y firme negociación diplomática en todos los ámbitos del mundo. Que no se olvide de esto ninguna administración que nos gobierne.» Expresó el presidente de PAYS, Norberto Onofrio.

«Malvinas nos cruza a todos. Malvinas debe ser una política de estado que esté fuera de la discusión de la política partidaria. Por eso es importante honrar a nuestros veteranos, rendirles honor y gloria todos los años. Pero seamos conscientes que la batalla continúa y que tenemos que construir patria. Si no dominamos nuestros recursos estratégicos, no podemos financiar nuestro desarrollo industrial. Si no nos desarrollamos industrialmente no podemos ser una patria libre, justa y soberana.” destacó el Intendente Leo Boto, que finalmente añadió: “Queridos veteranos gracias por lo que hicieron y por lo que siguen haciendo. Gracias por seguir malvinizando.»

También acompañaron el acto instituciones educativas, bomberos voluntarios, integrantes de la Asociación Sanmartiniana, Asociación PAyS, Cooperativa Eléctrica, Agrupación Ponchos Celestes y Blancos, Asociación Civil Amigos del Museo Udaondo, Agrupación Izamiento del Pabellón Nacional, la Asociación Belgraniana, y la Junta Municipal de Estudios Históricos.

Publicado el martes 2 de abril de 2024