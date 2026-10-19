Se realizaron tareas de mejoramiento vial en el barrio Hostería Sur

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Con el objetivo de garantizar mejores condiciones de acceso y circulación para la comunidad educativa, el Municipio de Luján continúa desarrollando tareas de Mejoramiento Vial en distintos barrios y localidades del distrito.

En esta oportunidad se trabajó en el barrio Hostería Sur, donde se llevaron adelante trabajos de mejoramiento de calles en el entorno al Jardín de Infantes N°925 “Juan Carlos Márquez” y la Escuela Primaria N°30 «Presbítero Vicente Monte Carballo» .

Las intervenciones se realizaron en calle El Hornero, desde Colectora Norte hasta la esquina de La Paloma y en el tramo comprendido entre La Calandria y La Paloma; calle La Calandria, entre El Hornero y El Picaflor; calle El Picaflor, entre La Calandria y La Paloma; y calle La Paloma, entre El Picaflor y El Hornero.

Las tareas abarcaron un total de 1.000 metros lineales de calles e incluyeron el perfilado y nivelación de las calzadas, con aporte de tosca compactada y colocación de piedra para mejorar la superficie de rodamiento, y la limpieza de cunetas de ambos lados de las calles descritas.

Estas obras forman parte del Plan integral de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que el Municipio impulsa en todo el partido, con el objetivo de brindar calles más seguras y transitables, fortalecer la conectividad de los barrios y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

Publicado el lunes 19 de octubre de 2026