Sábado 29 de noviembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 15°C
  • H: 93%
  • P: 1015
  • V: Sudeste

Se realizaron nuevos operativos de control vehicular

transito



Publicado el sábado 29 de noviembre de 2025

 Con el objetivo de controlar documentación y prevenir ilícitos, las fuerzas de seguridad en conjunto con la Subsecretaría de Transporte y Tránsito continúan desarrollando Operativos de Control Vehicular en puntos estratégicos del distrito. 

Durante el mes de noviembre, y en el marco del Plan Luján Alerta 24, se labraron 45 actas de infracción y se  han retenido ocho licencias por falta de documentación, seguro, casco, patente, entre otros.

También, se controlaron más de 110 motocicletas, secuestraron más de 32 y tres automóviles. La mayoría de estos rodados tenían sus caños de escapes adulterados, mientras que los otros secuestros fueron por falta de VTV, casco, licencia de conducir y seguro, entre otros incumplimientos. 

La mayoría de los vehículos secuestrados están radicados en la ciudad de Luján, aunque los hubo también de localidades como Pilar, Escobar, Merlo, Parada Robles, Villa Ballester y San Martín. 

Los controles tienen por objetivo concientizar a los ciudadanos acerca del cumplimiento de las normas de Seguridad Vial, así como también brindar seguridad territorial para proteger a la comunidad. 

Publicado el sábado 29 de noviembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.