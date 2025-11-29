Se realizaron nuevos operativos de control vehicular
transito
Con el objetivo de controlar documentación y prevenir ilícitos, las fuerzas de seguridad en conjunto con la Subsecretaría de Transporte y Tránsito continúan desarrollando Operativos de Control Vehicular en puntos estratégicos del distrito.
Durante el mes de noviembre, y en el marco del Plan Luján Alerta 24, se labraron 45 actas de infracción y se han retenido ocho licencias por falta de documentación, seguro, casco, patente, entre otros.
También, se controlaron más de 110 motocicletas, secuestraron más de 32 y tres automóviles. La mayoría de estos rodados tenían sus caños de escapes adulterados, mientras que los otros secuestros fueron por falta de VTV, casco, licencia de conducir y seguro, entre otros incumplimientos.
La mayoría de los vehículos secuestrados están radicados en la ciudad de Luján, aunque los hubo también de localidades como Pilar, Escobar, Merlo, Parada Robles, Villa Ballester y San Martín.
Los controles tienen por objetivo concientizar a los ciudadanos acerca del cumplimiento de las normas de Seguridad Vial, así como también brindar seguridad territorial para proteger a la comunidad.
