Se realizaron las elecciones de Delegados Congresales

Bajo un estricto protocolo de cuidados, en la Seccional Luján, ubicada en Mariano Moreno 1038, se llevaron adelante las Elecciones a Delegados Congresales para el periodo 2021 – 2023 y la misma fue presidida por el Secretario General de la Seccional Pablo Osuna.

Según lo resuelto en la Reunión del 10 de agosto del 2021 (Acta N° 901), la Comisión Ejecutiva realizó la convocatoria a Asamblea Extraordinaria de afiliados empadronados comprendidos dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires para el día 27 de Agosto de 2021, a las 9 hs. en el Sindicato de Choferes de Camiones, Seccional Luján.

Luego de la elección de las autoridades para la Asamblea, la designación de dos afiliados para firmar el acta y con la cantidad de asambleístas suficientes para las elecciones, fijadas en el reglamento, se eligieron los miembros Congresales de Asambleas Generales del Gremio. Los mismos fueron 14 delegados titulares y 14 suplentes.

La elección de los Delegados Congresales de las Asambleas Generales se rigió por las disposiciones de la Ley 23.55 de su decreto Reglamentario electoral a disposición de los interesados.

Las listas de los candidatos pudo presentarse hasta tres días antes de la celebración de la Asamblea ante la Comisión Ejecutiva en su horario normal de funcionamiento y quien la remitió al Órgano Fiscalizador de la Asamblea a sus efectos.

En el mensaje inicial, el Secretario General de la Seccional Luján, Delegación General Rodriguez, Pablo Osuna, agradeció y destacó la muy buena convocatoria y pidió un reconocimiento especial para los trabajadores Camioneros que fallecieron por el covid-19..

“Nosotros nunca paramos en esta pandemia, fuimos declarados esenciales pero no tuvimos el reconocimiento merecido. Fuimos maltratados en algunos lugares del país y además no fuimos priorizados para la vacuna contra el covid-19. Tuvimos que esperar a pesar de no parar nunca y ser los responsables de abastecer a todo el país”, destacó Osuna.

Publicado el domingo 29 de agosto de 2021