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Se realizarán Postas de Salud en Plaza Colón en el mes de junio

Detalles



Publicado el lunes 1 de junio de 2026

 El Municipio de Luján informa a la comunidad que las Postas de Salud correspondientes al mes de junio se llevarán a cabo en Plaza Colón. Tienen por objetivo promover la vacunación y prevenir enfermedades.

Durante este mes, las postas funcionan de 10 a 13 horas, los días miércoles y viernes en Plaza Colón. 

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.

Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a una atención médica de calidad de manera virtual.

Publicado el lunes 1 de junio de 2026

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