Se realizará un nuevo desfile del Caballo Criollo

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En el marco del “Día del Caballo Criollo”, el Municipio de Luján invita a la comunidad a participar del desfile que se llevará a cabo el sábado 25 de abril desde las 15 horas en la Avenida Nuestra Señora de Luján e/Dr. Real y la rotonda Ana de Matos frente al monumento.



El evento contará con la participación de agrupaciones tradicionalistas locales y la presentación de más de diez grupos de danzas folclóricas.



La actividad, de carácter libre y gratuita, conmemora la hazaña del jinete Aimé Félix Tschiffely, quien junto a sus caballos “Gato” y “Mancha” unió a caballo el continente americano, desde Buenos Aires hasta Nueva York. La travesía, iniciada el 23 de abril de 1925, se extendió durante tres años y abarcó más de 18.000 kilómetros, constituyendo un hecho memorable que dio origen al Día del Caballo Criollo.



Los caballos protagonistas de esta travesía se encuentran actualmente exhibidos en el Museo del Transporte, formando parte del patrimonio del Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”.



Participan del evento la Agrupación Virgen Gaucha de Luján, Las Tacuaras de Cortínez, La Taba de Olivera, La Manea de Luján, Círculo Criollo Martín Fierro de Jáuregui, Agrupación Gaucha de Carlos Keen y La Tranquera de Open Door.



Cabe destacar que desde las 6 de la mañana del día sábado, se realizarán cortes de tránsito dinámicos en los siguientes puntos:

-Gogna y San Roque. -Almte. Brown y 9 de Julio.

Cortes totales -Dr. Real y 9 de Julio.-Cervantes y 9 de Julio.-Ugarte y 9 de Julio.-Colectora entrante.-Rotonda Ana de Matos.



En este sentido, la terminal de ómnibus se trasladará a:

-Humberto Primo entre avenida Carlos Pellegrini y Dr. Real: líneas 276, 365, 322, 410, 57, 203, 228. -Avenida Fernández Bestchetd: 57 Mercedes, Luján, Palermo. -Avenida Humberto e/Dr. Real y Avenida Carlos Pellegrini: 228 y 276

Publicado el sábado 25 de abril de 2026