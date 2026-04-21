Se realizará la Santa Misa en Memoria agradecida del Papa Francisco

Publicado el martes 21 de abril de 2026

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Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, obispos de todo el país peregrinarán hacia el Santuario Nuestra Señora de Luján para celebrar la Santa Misa. Será el martes 21 de abril, a las 17 horas.

La celebración contará con la participación de la totalidad del episcopado argentino, que ingresará en procesión al Santuario como gesto de memoria y homenaje al Santo Padre. En este sentido, han confirmado su presencia autoridades, funcionarios de todo el país y representantes diplomáticos.

La Eucaristía será presidida por Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y concelebrada por los miembros de la Comisión Ejecutiva: el cardenal Ángel Rossi (Vicepresidente I), monseñor César Fernández (Vicepresidente II) y monseñor Raúl Pizarro (Secretario General). En el altar mayor acompañarán monseñor Jorge Eduardo Scheinig y monseñor Mauricio Landra.

La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados.

La comunidad podrá participar de manera presencial o a través de la transmisión en redes sociales y el canal oficial de Youtube del Santuario (@santuariodelujan).

Cabe destacar que todos los medios de comunicación que asistan a la Santa Misa, deberán acreditarse en el siguiente formulario online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_fx8S5saN0jj485JUw_KGPfXvGweG2uSfgF9F4ORXtMFKqg/viewform. Para dudas o consultas podrán comunicarse al 11 6547 4229.

Por tratarse de una celebración litúrgica, se solicita mantener el debido respeto. La toma de imágenes y registro audiovisual estará permitido en los siguientes momentos:

-Instantes previos al inicio de la Misa.

-Luego de la homilía.

-Al finalizar la celebración, respetando la salida ordenada de los fieles.

Publicado el martes 21 de abril de 2026