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Se realizan trabajos de restauración en la fuente de Plaza Belgrano

Detalles.



Publicado el miércoles 17 de junio de 2026

Con el objetivo de embellecer el histórico espacio público, el Municipio de Luján desarrolla tareas de puesta en valor en el Cáliz de la Unidad, un proyecto arquitectónico e hidráulico impulsado por los empresarios locales “Nano” Salas y Germán Verdejo.

Los trabajos comprenden la pintura exterior e interior de la fuente, así como también la reposición y pintura de letras faltantes que completarán el cartel que indica “Cáliz de la Unidad”. 

En los próximos días, se prevé reparar el juego de ocho luminarias subacuáticas. 

Emplazada en la esquina norte de la Basílica Nuestra Señora de Luján, la fuente del “Cáliz de la Unidad” sigue las líneas estilísticas neogóticas del templo mariano, con un contorno que representa a la Rosa de los Vientos y un gran Cáliz entronizado en el centro.  

Publicado el miércoles 17 de junio de 2026

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