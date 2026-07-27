Se realizan trabajos de puesta en valor en el tótem ubicado en la rotonda de ingreso a Luján

Publicado el lunes 27 de julio de 2026

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El Municipio de Luján continúa llevando adelante trabajos de puesta en valor en distintos espacios públicos de la ciudad con el objetivo de mejorar su estado de conservación y fortalecer su identidad urbana.

En este marco, se realizan tareas de renovación en la fuente y el cartel de entrada con la leyenda «Luján», dos elementos emblemáticos de uno de los principales accesos a la ciudad.

Las obras contemplan la pintura integral de la fuente y del tótem, con el objetivo de renovar su imagen y brindar una mayor protección a las superficies frente al desgaste producido por las condiciones climáticas.

Asimismo, se lleva adelante el recambio de la tipografía del cartel identificatorio «Luján», incorporando un nuevo sistema de iluminación LED de tonalidad cálida, que mejorará su visibilidad y realzará su presencia durante la noche.

Estas intervenciones forman parte de las acciones que impulsa el Municipio para preservar el patrimonio urbano, mejorar la calidad de los espacios públicos y ofrecer entornos más seguros y atractivos para vecinos, vecinas y quienes visiten la ciudad.

Publicado el lunes 27 de julio de 2026