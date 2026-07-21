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Se realizan tareas de mejoramiento vial en el barrio Parque Lasa

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Publicado el martes 21 de julio de 2026

El Municipio de Luján continúa desarrollando tareas de Mejoramiento Vial en distintos barrios y localidades del distrito, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, mejorar la transitabilidad y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas.
En esta oportunidad, las intervenciones se llevan adelante en el barrio Parque Lasa, donde se ejecutarán trabajos de limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada, con aporte de piedra partida como capa de rodamiento, alcanzando un total de 4.100 metros lineales.

Las tareas se desarrollarán en los siguientes puntos:
Calle Negri, entre Mayorano y fin.Calle Franzanti, entre Cabral y S. Piñero.Calle Visconti, entre Cabral y fin.Calle Rosa de Martínez, entre Ex Ruta Nacional N.º 5 y fin.Calle Etchegaray, entre Ex Ruta Nacional N.º 5 y Alasa.Calle Duarte, entre Ex Ruta Nacional N.º 5 y Alasa.Calle Ferrari, entre calle N.º 534 y Alasa.Calle M. E. Pérez, entre Ex Ruta Nacional N.º 5 y S. Piñero.Calle M. E. Pérez, entre Martín Fierro y fin.Calle Beláustegui, entre Ex Ruta Nacional N.º 5 y Mayorano.Calle Lorenzo Casey, entre Martín Fierro y el puente de la Autopista.Calle Cabral, entre Visconti y Negri.Calle S. Piñero, entre Visconti y Negri.Calle Alasa, entre Rosa de Martínez y Etchegaray.Calle Alasa, entre Duarte y Fernández.Calle S. Piñero, entre Fernández y M. E. Pérez.Calle S. Piñero, entre Giacaglia y Lorenzo Casey.Calle Martín Fierro, entre M. E. Pérez y Lorenzo Casey.

Estas obras forman parte del plan integral de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que el Municipio impulsa en todo el partido, con los objetivos de brindar calles más seguras y transitables, fortalecer la conectividad de los barrios y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Publicado el martes 21 de julio de 2026

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