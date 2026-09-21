Se realizan tareas de Mejoramiento Vial en el barrio La Loma
mantenimiento
Obras.
Con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, mejorar la transitabilidad y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas, el Municipio de Luján continúa desarrollando tareas de Mejoramiento Vial en distintos barrios y localidades del distrito.
En esta oportunidad se trabaja en el barrio La Loma, donde se ejecutan tareas de limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada, con aporte de piedra partida como capa de rodamiento, alcanzando un total de 1.500 metros lineales.
Las tareas se desarrollan en los siguientes puntos:
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Calle Matermundi entre Los Tulipanes y Las Begonias
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Calle Las Begonias entre Las Orquídeas y Matermundi
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Calle Las Azucenas entre Las Begonias y Las Amapolas
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Calle 319 bis entre Las Begonias y Las Orquídeas
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Calle Las Amapolas entre Las Azucenas y Las Orquídeas
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Calle Las Amapolas entre Las Madreselvas y Ruta N°192
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Calle Los Lotos entre Las Amapolas y Los Tulipanes
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Calle Los Lotos entre Los Tulipanes y Los Juncos
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Calle Las Madreselvas entre Los Tulipanes y Los Juncos
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Calle Las Violetas entre Las Madreselvas y Las Azucenas
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Calle Los Jazmines entre Las Orquídeas y Las Azucenas
Estas obras forman parte del Plan integral de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que el Municipio impulsa en todo el partido, con el objetivo de brindar calles más seguras y transitables, fortalecer la conectividad de los barrios y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.
Publicado el lunes 21 de septiembre de 2026