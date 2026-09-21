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Se realizan tareas de Mejoramiento Vial en el barrio La Loma 

mantenimiento

Obras.



Publicado el lunes 21 de septiembre de 2026

Con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, mejorar la transitabilidad y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas, el Municipio de Luján continúa desarrollando tareas de Mejoramiento Vial en distintos barrios y localidades del distrito.

En esta oportunidad se trabaja en el barrio La Loma, donde se ejecutan tareas de limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada, con aporte de piedra partida como capa de rodamiento, alcanzando un total de 1.500 metros lineales.

Las tareas se desarrollan en los siguientes puntos:

  • Calle Matermundi entre Los Tulipanes y Las Begonias

  • Calle Las Begonias entre Las Orquídeas y Matermundi

  • Calle Las Azucenas entre Las Begonias y Las Amapolas

  • Calle 319 bis entre Las Begonias y Las Orquídeas

  • Calle Las Amapolas entre Las Azucenas y Las Orquídeas

  • Calle Las Amapolas entre Las Madreselvas y Ruta N°192

  • Calle Los Lotos entre Las Amapolas y Los Tulipanes

  • Calle Los Lotos entre Los Tulipanes y Los Juncos

  • Calle Las Madreselvas entre Los Tulipanes y Los Juncos

  • Calle Las Violetas entre Las Madreselvas y Las Azucenas

  • Calle Los Jazmines entre Las Orquídeas y Las Azucenas

Estas obras forman parte del Plan integral de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que el Municipio impulsa en todo el partido, con el objetivo de brindar calles más seguras y transitables, fortalecer la conectividad de los barrios y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

Publicado el lunes 21 de septiembre de 2026

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