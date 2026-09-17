Se realizan obras de mejora en el sistema de bombeo de agua en distintos puntos del distrito

Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Con el objetivo de generar un mejor rendimiento y permitir mayor caudal de agua, el Municipio de Luján llevó adelante el reemplazo de bombas en distintos puntos de la ciudad.

El operativo contempla los siguientes trabajos:

Pozo 1 (Av. Constitución y San Martín): Se reemplazó la bomba existente por una unidad de 60 HP (anteriormente contaba con una de 40 HP). Para optimizar la presión y el abastecimiento en centro 1 y 2.

Pozo 2 (Av. Constitución y Las Heras): Aprovechando el equipo anterior del Pozo 1, se instaló en este sector una bomba de 40 HP en reemplazo de la de 20 HP.

Pozo 19 (Jose M. Perez y Ugarteche) : Durante los primeros meses del año, se actualizó el equipo de bombeo pasando de 7,5 HP a 10 HP

Estas tareas se efectúan con el objetivo de fortalecer la red de agua potable del Municipio, y para mitigar la falta de agua en las zonas críticas del distrito.

Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026