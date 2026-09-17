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Se realizan obras de mejora en el sistema de bombeo de agua en distintos puntos del distrito

pozos: 1, 2 y 19

Operativo.



Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026

Con el objetivo de generar un mejor rendimiento y permitir mayor caudal de agua, el Municipio de Luján llevó adelante el reemplazo de bombas en distintos puntos de la ciudad.

El operativo contempla los siguientes trabajos:

  • Pozo 1 (Av. Constitución y San Martín): Se reemplazó la bomba existente por una unidad de 60 HP (anteriormente contaba con una de 40 HP). Para optimizar la presión y el abastecimiento en centro 1 y 2.

  • Pozo 2 (Av. Constitución y Las Heras): Aprovechando el equipo anterior del Pozo 1, se instaló en este sector una bomba de 40 HP en reemplazo de la de 20 HP.

  • Pozo 19 (Jose M. Perez y Ugarteche) : Durante los primeros meses del año, se actualizó el equipo de bombeo pasando de 7,5 HP a 10 HP

Estas tareas se efectúan con el objetivo de fortalecer la red de agua potable del Municipio, y para mitigar la falta de agua en las zonas críticas del distrito.

Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026

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