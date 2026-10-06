Se presentaron los temas más destacados de la sesión 16 del HCD

Publicado el martes 6 de octubre de 2026

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Compartimos lo más destacado de la Sesión Ordinaria N° 16 del HCD Luján.

En la misma, se aprobaron las siguientes Resoluciones:

– Declaración de Interés Municipal, Deportivo y Comunitario al Torneo Solidario de Voley y Ajedrez “Todos por Agus”, por unanimidad.

– Conmemoración del Día Nacional de la Salud Mental, por unanimidad.

– Declaración de Interés Municipal, Cultural y Educativo la publicación del libro “¿Desquiciados?” del autor José Miguel Viotto, por unanimidad.

– Declaración de Interés Municipal, Educativo, Social y Ambiental a la Jornada “Caminata Somos Punto Verde”, por unanimidad.

– Rechazo Político a la derogación de la Ley N°26.737, denominada «Ley de Tierras», por mayoría de Fuerza Patria y la abstención de los ediles opositores.

– Declaración de Interés Social e Histórico el 60° Aniversario del “Operativo Cóndor”, por unanimidad.

– Declaración de Interés Legislativo, Social e Histórico el petitorio para la construcción de una capilla en el Cementerio Argentino de Darwin en las Islas Malvinas, por unanimidad.

También, se aprobó el Acta de la Sesión anterior, Correspondencia, Comunicaciones del Departamento Ejecutivo, Dictámenes de Comisión y las Peticiones Particulares se giraron a las correspondientes comisiones.

Pueden acceder a la Sesión completa en el Youtube «HCD Luján».

Fuente HCD.

Publicado el martes 6 de octubre de 2026