Se presenta el jurado del “XLIV Salón Nacional de Pintura”

Las 60 obras seleccionadas serán parte de una muestra colectiva que se inaugurará en el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” el viernes 20 de noviembre. Además, hay premios en efectivo, menciones honoríficas y los dos primeros ganadores podrán hacer una exposición individual en el museo durante 2027.

En ese sentido, el jurado está compuesto por los siguientes artistas:

Gabriel Sainz

Discípulo de Guillermo Roux y Juan Doffo en Argentina y de Antonio López y Golucho en España.

En su trayectoria cuenta con variadas distinciones, entre ellas dos menciones en el Salón Nacional de Artes Visuales.

Ha realizado exposiciones individuales en museos, galerías y ferias de Argentina, Estados Unidos y Suiza. En 2026 ha expuesto en el Museo Lozza y en Casa Nacional de Bicentenario, entre otros, y en las ferias de San Francisco y Seattle (EEUU). También dicta talleres de pintura.

Mónica Rojas

Realizó estudios de Bellas Artes, pintura y grabado en la Escuela de Bellas Artes Pipo Ferrari de Luján. Obtuvo una beca por la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Embajada de México U.N.A.M y en San Carlos, realizando estudios de historia del muralismo mexicano.

También cursó seminarios en la U.N.A, en nuevas experiencias litográficas, y pintura. Clínicas con Felipe Noé. Eduardo Stupía. Ernesto Ballesteros, Dolores Casares. Fotografía con Lena Szankay.

Además, participó de la Beca Ecunhi – FNA, realizó exposiciones en Uruguay, México, Chile, CCR, Cultural San Martín y obtuvo numerosos premios y distinciones.

Alejandro O´Keeffe (O´Kif )

Estudió en la Facultad de Bellas Artes de Rosario a fines de los 70, y en distintos talleres particulares, entre ellos con Guillermo Roux y Hermenegildo Sábat.

Desde 1985 establecido ya definitivamente en la ciudad de Buenos Aires, trabaja como ilustrador para numerosas editoriales de la Argentina y del extranjero.

Entre ellas: Disney (U.S.A.), Oxford University Press, Fierro, Diario Clarín, Editorial Atlántida, Santillana, Alfaguara, Random House, Estrada, etc.

Paralelamente a la labor gráfica siempre desarrolló a través de la pintura y el dibujo una vía de comunicación por fuera del circuito editorial. Participó de salones y varias exposiciones individuales y colectivas en distintas ciudades del país como así también en el exterior, y obtuvo numerosos reconocimientos.

Por otra parte, se reitera que la inscripción, de carácter libre y gratuita, está disponible de forma online hasta el 27 de septiembre a través del siguiente link: https://bit.ly/ InscripcionSalonNacionalPintur a

Para solicitar más información, comunicarse al (2323) 446167 o al mail salonnacional@lujan.gob.ar