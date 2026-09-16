Se presenta el Coro de Adultos Mayores de la Universidad de La Matanza en el Udaondo

Publicado el miércoles 16 de septiembre de 2026

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Será el sábado 19 de septiembre, bajo la dirección de Hugo Schwab. Dicha actividad, de entrada libre y gratuita, cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia.

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita el sábado 19 de septiembre, a las 16:00, al concierto del “Coro de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de La Matanza”, bajo la dirección de Hugo Schwab. La propuesta, de entrada libre y gratuita, forma parte de la agenda de actividades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El Coro de Adultos Mayores de la UNLaM, creado en el año 2014, genera un espacio creativo de integración cultural en este segmento poblacional, a través del arte y de las relaciones que se establecen en el ámbito de la práctica coral.

Del concierto participarán 55 coreutas, los cuales interpretarán un total de 12 piezas.

Publicado el miércoles 16 de septiembre de 2026