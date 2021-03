Se llevó a cabo la apertura del período de Sesiones Ordinarias

Hoy se realizó la apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. Se escuchó la palabra del intendente municipal Leonardo Boto, aquí vamos a compartir el discurso completo del jefe comunal.

«Vengo en este día, por segunda oportunidad, a compartir la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante con la firme convicción y compromiso de reafirmar la vocación de caminar juntos, de promover el consenso, de sumar esfuerzos, superar las diferencias para enfocarnos en los grandes temas que necesita Luján. Vengo a proponerles que seamos protagonistas y artífices del encuentro entre los lujanenses, que caminemos dejando huellas, marcando un rumbo, construyendo una ciudad con oportunidades, igualdad, solidaridad y crecimiento real.

Hace exactamente un año, realizaba mi primera apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante como Intendente Municipal, para presentar los lineamientos de los compromisos y desafíos que asumíamos de cara a nuestro primer año de gestión.

Es innegable que esos pasos iniciales que nos proponíamos dar, se vieron afectados rotundamente a los pocos días por una situación inédita, inesperada y que mantiene al mundo entero en vilo hasta la actualidad, la pandemia del coronavirus que se ha convertido en una verdadera tragedia mundial.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró al Covid-19 con carácter de pandemia. Tres días después, el 14 de marzo, registramos el primer caso en el Partido de Luján y el 20 de marzo, el Presidente de la Nación Alberto Fernández declaró el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el territorio nacional. Al lunes siguiente, en esta Municipalidad, no eramos más que un puñado de integrantes del equipo de gobierno, poniendo en marcha el plan de contingencia y emergencia más grande del cual este municipio tenga registro en tan poco tiempo.

Las medidas adoptadas ante la aparición de los primeros casos en nuestro país, nos permitieron prepararnos y equiparnos para hacer frente a lo que estábamos viendo que ocurría en el resto del mundo, cuando los sistemas sanitarios de las principales potencias se vieron colapsados por la rápida propagación del virus.

Nos vimos obligados a desarrollar una rápida reorganización de las prioridades que el municipio debía afrontar con una primera consigna: fortalecer el sistema de salud y evitar la saturación del mismo.

El 10 de diciembre del 2019, al iniciar nuestra gestión, el Hospital Municipal contaba tan sólo con 5 respiradores, a la fecha, y luego de todas las gestiones realizadas, tenemos 14 respiradores; había sólo 6 bombas de infusión y a la fecha contamos con 14.

A su vez, debimos generar una rápida re-configuración del Hospital, estableciendo una atención diferenciada para aquellas personas que se acercaban a atenderse con síntomas compatibles con coronavirus. En este sentido, en un trabajo coordinado con la Cooperadora del Hospital, instalamos consultorios modulares externos de atención diferenciada, que permitieron organizar y adecuar la circulación de los pacientes en este estado de emergencia. Lo mismo hicimos en los Centros de Atención Primaria de todo el distrito. En paralelo, preparamos centros de internación y aislamiento para casos sospechosos y positivos leves, habiendo utilizado gran parte de los meses del invierto y hasta fin del año, el centro que montamos en la Villa San José de los Hermanos Maristas.

Mientras fortalecíamos el sistema de salud, pusimos en marcha una campaña de prevención y concientización de lo que lentamente se fue encaminando como una nueva normalidad, que consistió en asumir distintas prácticas y hábitos sociales tales como el uso del barbijo, el distanciamiento social, el constante lavado de manos, el hecho de dejar de compartir grupalmente tradiciones tan nuestras como el mate. Prácticas, que al día de hoy, debemos seguir sosteniendo y aplicando como el primer día.

Estas medidas se fueron acompañando con otras acciones de gran importancia: impulsamos la producción de barbijos a nivel local y a precios accesibles en conjunto con el Colegio de Farmaceúticos de Luján y empresas lujanenses; coordinamos la recepción de donaciones por parte del sector privado; en conjunto con la Universidad Nacional de Luján creamos un Centro de Teleseguimiento de casos confirmados y contactos estrechos de COVID-19, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y disminuir los contagios, que en el transcurso del 2020 nos permitió el seguimiento de 40 mil personas entre positivos sospechosos y contactos estrechos; impulsamos la regularización y ordenamiento administrativo de geriátricos y hogares de adultos mayores, incluyendo la fiscalización de normas sanitarias y de seguridad que garanticen el cuidado de la población más vulnerable a la pandemia. Al iniciar nuestra gestión, nos encontramos con la existencia de decenas de geríatricos, hogares y residencias, pero tan solo 4 se encontraban correctamente habilitados; con un gran acompañamiento de este Honorable Concejo Deliberante, realizamos una campaña de donación de plasma; y asistimos a cientos de empresas y comercios en la confección y aplicación de protocolos sanitarios en la medida en que se fueron autorizando sus actividades y según las modalidades bajo las cuales pudieron volver a trabajar.

En el medio de un estado de crisis global, con un clima de absoluta incertidumbre y angustia, también primaron las buenas acciones. Como dice el Papa Francisco, en estos tiempos “se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante”.

En este sentido, quiero destacar que los logros más importantes y significativos, las metas que fuimos alcanzando, solo fueron posibles gracias al acompañamiento de una gran cantidad de personas que aportaron significativamente su compromiso, esfuerzo y dedicación. Me refiero a profesionales, trabajadores, instituciones, asociaciones, organizaciones sociales, comunitarias y religiosas, representantes de organismos nacionales y provinciales, con quines conformamos distintos ámbitos de trabajo para conversar, consensuar y articular cada paso que fuimos dando. En este sentido, contamos con un comité de crisis principal que se vio acompañado por un comité asesor ampliado con especialistas de distintas disciplinas, un comité interno del hospital y un comité alimentario. Todos realizaron significativos aportes en distintos momentos de la pandemia. Acuñamos una consigna que hicimos bandera, frente a la adversidad, promovimos y construimos el valor de la comunidad reunida en su defensa.

Una de las acciones de notable trascendencia que pusimos en marcha y que es prueba de esto, en coordinación con el Estado Nacional y Provincial, fue el Programa Detectar, con el objetivo de realizar la detección precoz de casos de COVID-19. La iniciativa se extendió a barrios y localidades, además de instituciones comunitarias y organizaciones sociales.

Cada jornada estuvo acompañada por postas sanitarias. Relevamos 15 barrios y localidades, totalizando 3700 viviendas y 13 mil vecinos. En estos operativos, acompañando las medidas de prevención, entregamos 4500 barbijos, 1700 litros de cloro y alcohol en gel; y se aplicaron 670 dosis del calendario de vacunación.

La pandemia nos presentó un primer desafío en términos sanitarios, pero a ello se sucedieron otras situaciones de gran preocupación para nuestra comunidad. Por ello, nos pusimos un segundo objetivo: que ningún lujanense se quedé sin un plato de comida.

Al iniciar nuestra gestión el municipio asistía a 3 mil familias lujanenses con alimentos. Para abril de 2020 ya nos encontrábamos asistiendo a 10 mil familias y una vez más, lo hicimos con el compromiso y apoyo de la comunidad. Quiero destacar el esfuerzo y trabajo de todas las organizaciones comunitarias y comedores, en los cuales principalmente se destaca la labor de muchísimas mujeres, que permitieron que hagamos frente a la necesidad alimentaria de nuestros vecinos y vecinas.

A lo largo de los meses, y en distintas modalidades según los esquemas que fuimos promoviendo, asistimos de manera directa a 35 mil personas a través de comedores municipales y puntos de asistencia alimentaria en barrios y localidades. Desarrollamos un histórico programa de descentralización territorial y comunitaria que sentó las bases para que el municipio asuma el rol que debe tener, cerca de cada ciudadano que necesita de él.

La pandemia también afectó gravemente a los sectores productivos y comerciales, a quienes acompañamos desde el primer día para facilitar el acceso a los programas nacionales, provinciales y municipales tales como ATP, créditos, asistencias técnicas, moratorias, reprogramación de vencimientos, entre otras. En un trabajo extraordinario coordinado con el gobierno provincial, se realizó el primer catálogo de Prestadores Turísticos y Culturales que permitió hacer un relevamiento de las potencialidades y atractivos de nuestra ciudad. En total, a través de este programa, brindamos asistencia financiera a más de 100 prestadores turísticos y culturales, para ser invertidos en su etapa de reactivación, ayudándolos a volver a las actividades con los protocolos correspondientes según cada caso.

También coordinamos grupos de trabajo para la producción de insumos de seguridad e higiene que fueron muy necesarios en todo este tiempo y que fueron distribuidos en los efectores del sistema público de salud e instituciones vinculadas a tareas esenciales durante la emergencia sanitaria. En este sentido, se produjeron y distribuyeron más de 1300 escudos faciales y 350 mascarillas. En toda esta gestión trabajaron la Oficina de Ciencia y Técnica del Municipio, la Subsecretaría de Industrias Textiles, la Cámara de la Industria Textil, el Área de Tecnología de la Universidad Nacional de Luján, el Colegio Jean Piaget, la Escuela de Enseñanza Técnica N° 1, los Centros de Formación Profesional N° 402 y 403, el Club de Emprendedores Luján, empresas locales y voluntarios que se sumaron a la tarea.

La pandemia nos mostró lo vulnerable que somos, pero también nos permitió ver las capacidades que tenemos cuando nos ponemos a trabajar juntos por un mismo objetivo. En un tiempo récord, la comunidad científica internacional logró desarrollar no una, sino varias vacunas para detener el coronavirus. En nuestro país, ya contamos con tres vacunas certificadas por su eficiencia y capacidad de generación de anticuerpos suficientes para prevenir la enfermedad.

Al día de la fecha, en nuestra ciudad, llevamos aplicadas 5357 vacunas, 4125 corresponden a la primera dosis y 1232 a la segunda dosis, en el marco de la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país, siendo Lujan uno de los distritos del AMBA que lidera el porcentaje de vacunados por cantidad de habitantes. La vacuna representa la principal herramienta para dejar atrás la pandemia, de lunes a lunes, en los centros que ha dispuesto el municipio, se lleva adelante esta titánica tarea en coordinación constante con la Región Sanitaria y el Gobierno Provincial. Hoy mismo, está comenzando una nueva etapa de la campaña que consiste en la vacunación a docentes de nuestro distrito.

La pandemia nos puso a prueba a todos, pero debemos hacer un reconocimiento especial a quienes estuvieron desde el día uno en la primera linea de batalla. Me refiero a médicos, enfermeros, profesionales y trabajadores de todo el sistema de salud. A ellos no nos alcanza la forma de decirles GRACIAS, de resaltar su compromiso y vocación.

Detrás de ellos también hubo una gran tarea de muchísimos trabajadores esenciales, municipales y estatales de distintos organismos y dependencias que trabajan en Luján y que estuvieron haciendo lo que debían hacer, garantizar servicios esenciales a la comunidad. Obviamente que transitamos junto a ellos muchísimas dificultades, principalmente refiriéndome al Municipio. Desde el primer momento pusimos en resguardo a aquellos trabajadoras y trabajadores municipales que por distintos factores presentan un mayor riesgo en su salud, estando otorgadas hasta el día de hoy 300 licencias, por lo cual es evidente que muchos temas que atiende el municipio han presentado demoras mayores a las usuales y una necesaria reorganización.

Decía hace un momento, que la pandemia nos obligó a replantear nuestro plan de gobierno en el primer año, cambiando prioridades y replanteando esfuerzos. Sin embargo, en paralelo y sin desatender lo principal, asumí el desafío por el cual la comunidad de Luján me dio su confianza y depositó sus sueños. A lo largo del año, pusimos en marcha gestiones fundamentales que empiezan a materializarse por estos días.

Puedo decirles hoy, que en medio de una pandemia y en un municipio que encontramos en ruinas, estamos haciendo el plan de asfalto más grande de los últimos años, con el cual, y tan solo en una primera etapa, vamos a hacer 104 calles distribuidas entre 20 barrios y localidades por una inversión que supera los 200 millones de pesos. Quiero anunciarles que ya contamos con el financiamiento para la segunda etapa, lo cual nos permitirá llegar rápidamente a más barrios y localidades.

En el día de hoy, se estará realizando la apertura de ofertas de la licitación para la refacción de tres sectores del Hospital Municipal, obra que encaramos con recursos propios y que consistirá en la intervención en el área de pediatría para incrementar la capacidad de internación; acceso principal para optimizar la admisión y registro de los pacientes y mejorar la calidad en la atención; y se construirán cuatro nuevas salas de internación clínica, ampliando las instalaciones ya existentes sobre la calle Vicente López y sumando más camas de aislamiento.

Cumplimos con los vecinos de Pueblo Nuevo en dar inicio a una obra tantas veces anunciada que hoy se está haciendo realidad, me refiero a la red de agua potable de la localidad, de la cual quiero contarles que en los próximos días comenzará la ejecución de la etapa 3 y 4 con un plazo previsto de finalización de 180 días.

Anunciamos la remodelación y puesta en valor de la Terminal de Luján. Es un proyecto trabajado por el Arquitecto Claudio Ferrari, autor de obras arquitectónicas reconocidas como la cúpula del Centro Cultural Kirchner, la ex Aduana Taylor y el Museo del Bicentenario. Nos proponemos recuperar nuestra terminal que es una joya del estructuralismo, envolviéndola en una piel de cristal y acero que nos va a permitir climatizarla y darle un uso integral.

Estamos iniciando el programa de contenerización, con el cual cubriremos la instalación de un contenedor de residuos por cada cuadra del distrito, replanteando y reorganizando el sistema de recolección para hacerlo más eficiente, sustentable y mejorar significativamente la higiene urbana.

Pusimos en marcha el programa Escuelas a la Obra con financiamiento provincial, que consistió en el mejoramiento de 20 escuelas y por el cual tenemos por delante aún varias obras significativas que comenzarán también en los próximos días.

Realizamos trabajos de mejoramiento de calles en barrios y localidades, con equipos propios en algunos casos y en otros en conjunto con la Cooperativa Eléctrica de Luján. Esta tarea se va a ampliar en los próximos meses, con una inversión prevista en 150 millones de pesos, llevaremos adelante el abovedado de tosca cemento, cuneteo y empedrado de calles, atendiendo demandas que llevan años y años sin solución.

Este año, también aspiramos a poner en marcha la construcción del centro comercial del distrito histórico, que venimos trabajando con las diferencias asociaciones y cámaras del centro de Luján.

Vamos a realizar a nuevos los dos accesos principales de la ciudad: el puente control y plaza de los escudos y rotonda de acceso a la Avenida Nuestra Señora de Luján gracias a la suscripción de convenios con Vialidad Nacional que se encuentran para su tratamiento en el Concejo Deliberante.

Hemos conseguido el financiamiento para la construcción de un Salón de Usos Múltiples en la localidad de Olivera, que ademas de ser la nueva sede de la Delegacion de la Comunidad se convertira en el centro de la vida social y cultural de la localidad.

A través del PREIMBA, ya contamos también con el financiamiento para la continuidad de la obra de la Calle Pascual Simone hasta la vieja ruta 5 y la realización completa de la calle María Unzué de Alvear principal acceso al barrio Lezica y Torrezuri.

Iniciamos un plan de bacheo que día a día atiende a una situación que había tocado fondo, sabemos que aún falta muchísimo, pero lo estamos haciendo. Les pido a los vecinos paciencia que con trabajo y continuidad vamos a ir viendo los frutos.

Ya estamos llevando adelante una primera etapa de trabajos en el arroyo Lanusse, que consiste en el saneamiento del mismo con el propósito de prevenir desbordes y anegamientos. Estamos haciendo la limpieza, desobstrucción, remoción de residuos y objetos que impiden el normal escurrimiento del agua.

A su vez, recuperamos la operatividad de la Planta de Tratamiento de tanques atmosféricos de Open Door, una planta que estaba nula de mantenimiento y que funcionaba plagada de irregularidades. Hoy el municipio percibe las tasas correspondientes a cada vuelco, lo que va a permitir comenzar con las obras de ampliación de la capacidad de descarga.

Se inició la construcción del puente que conecta Olivera con Goldney, al mismo tiempo que trabajamos durante todo el año con el COMILÚ y el Gobierno Provincial en la continuidad de las obras para mitigar las inundaciones. En los próximos días, se realizará la audiencia pública relacionada a la obra de adecuación del cauce del tramo medio del río Luján etapa 2 A y 2 B, que representa un interés crucial para nuestra comunidad.

En materia de espacios verdes, recuperamos la plaza de Open Door, comenzamos con las tareas en la Plaza Colón que tendrá en los próximos meses un nuevo esplendor por la reparación completa e integral de veredas y senderos internos que encontramos totalmente destruidos.

Además, estamos próximos al inicio de las obras de puesta en valor, equipamiento y remodelación de seis plazas y espacios públicos, el bajo Autopista del Acceso Oeste que conecta los Barrios La Loma con San Fermín, el Parque Las Heras, la Plaza El Soleado de Pueblo Nuevo, la Plaza Villa del Parque, la Plaza San Cayetano y la Plaza Santa Elena. Se trata de obras de envergadura con iluminación moderna, juegos y anfiteatros. A su vez, en las próximas semanas, también comenzará la construcción de dos playones deportivos ubicados en los barrios Juan XXIII y San Pedro.

Después de años de abandono, fondos que llegaban para una cosa y se gastaban para otra, pusimos en marcha trabajos que hacía años y años esperaban, me refiero al mantenimiento de caminos rurales. Tenemos la firme vocación de profundizar esto, por lo cual estamos conversando con las instituciones que nuclean al sector para la generación de un esquema de trabajo superador que garantice el mantenimiento de dichos caminos, fundamentales para cuidar la producción rural local y su rápida salida al mercado.

Finalizamos el plan de viviendas en el barrio El Ombú de Pueblo Nuevo, una obra iniciada durante la gestión anterior y que encontramos con severos problemas administrativos.

En medio de la pandemia se pudo reactivar la obra con los protocolos correspondientes para que antes de fin de año las familias puedan acceder a la casa propia.

Después de cuatro años de inacción, logramos destrabar y poner en marcha el plan Pro.Cre.Ar. de Open Door, de lotes con servicios que ya fueron sorteados y que permitirá a más de 100 familias lujanenses acceder a la casa propia. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar mi afectuoso saludo a cada una de esas familias que este año construirán su vivienda, dinamizando a su vez la economía local.

Todavía son muchas las familias que esperan el sueño de la casa propia. Por eso, en el mes de diciembre, hemos enviado a este Honorable Concejo Deliberante una propuesta para la concreción del primer desarrollo urbanístico Pro.Cre.Ar. en el Partido de Luján. Podemos acceder por primera vez a esta línea del programa que permitirá a 96 familias tener su vivienda. Espero su pronto tratamiento para que antes de mitad de año se pueda dar inicio a las obras.

Por otra parte, estamos trabajando para la concreción de un convenio con el Ministerio de Hábitat de la Nación para la construcción de 150 viviendas, 84 destinadas a la última etapa del Barrio Santa Marta y las restantes a ser distribuidas en distintos puntos del Partido de Luján.

En conjunto con La brújula, espacio integrado por profesionales de la Facultad de Diseño, Urbanismo y Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, estamos llevando a cabo el programa Vivir Luján, una iniciativa mediante el cual, estamos diseñando los proyectos urbanísticos de 8 bloques de barrios populares, con la visión de garantizar igualdad de oportunidades, un Estado presente y un Luján más justo.

Recuperamos servicios históricos en el Taller 1, tales como la fábrica de caños, la herrería y la carpintería, y un pañol que esta equipado como no ocurría hace mucho para dar respuestas a las necesidades que surgen. A la vez este pasado año recupero el servicio de poda, atendiendo las solicitudes que conllevan riesgo para los vecinos.

Al mismo tiempo iniciamos un perseverante camino para recomponer la flota de vehículos y maquinaria pesada municipal. Por otra parte se llevaron adelante mejoras edilicias como pintura de gran parte del taller, cambio de vidrios rotos y colocación de aires acondicionados en diversos espacios del taller. No podemos dejar de mencionar la entrega de uniformes completos diseñados y confeccionados especialmente para cada trabajador municipal ademas del calzado y los elementos de seguridad, como no ocurría en los últimos años.

Llevamos adelante una tarea constante de combate a los mini basurales, con el objetivo de eliminar riesgos sanitarios y generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente; pusimos en marcha un plan de disposición final de residuos electrónicos por el cual ya tratamos más de 150 Kg. de este tipo de residuos; implementamos un programa de recolección de bidones de productos fitosanitarios por lo cual se procesaron 3 mil bidones; y se inició un plan de tratamiento de neumáticos en desuso que a la fecha trató 500 neumáticos.

Gracias a las gestiones que realizamos ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, incorporamos maquinaria pesada al municipio por un monto de 90 millones de pesos, otra inversión de la cual hace años que no se tiene registro en nuestro municipio y además representa un ahorro significativo al dejar de alquilar maquinaria que se necesita para tareas cotidianas. Se trata de un camión con volcador, dos camiones con plataformas hidráulicas traseras, un carretón, una excavadora, una minicargadora, una pala frontal, un autoelevador, dos puntos verdes móviles, una trituradora de vidrio y 20 contenedores.

Lanzamos Luján Alerta 24, un plan integral de seguridad pública con el objetivo de fortalecer la prevención de ilícitos y actuar de manera rápida y efectiva contra el delito, a través de la modernización tecnológica, la incorporación de nuevos recursos, una mayor presencia de fuerzas de seguridad y la participación de la comunidad. Creamos el programa vecinos conectados, repartidores más seguro, e implementamos en conjunto con el Juzgado de Paz el botón de antipánico para casos de violencia de género. Desde diciembre de 2019 a la fecha logramos poner en funcionamiento 108 cámaras, que en conjunto con las que se adquirieron en el transcurso del año, nos permiten tener en la actualidad 321 equipos operativos.

Elevamos a este Honorable Concejo Deliberante el proyecto para la creación del nuevo Centro Operativo de Monitoreo en un convenio con la empresa Atlántida que es sumamente beneficioso para el municipio y principalmente para los trabajadores que desempeñan sus tareas tanto en el COM como en las distintas áreas de la Secretaría de Protección Ciudadana.

Logramos la instalación de una base operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La misma cuenta con personal propio y móviles de apoyo. En conjunto con las distintas fuerzas de seguridad, tenemos el objetivo de prevenir accidentes viales y reducir la tasa de siniestralidad.

Instalamos dos nuevos módulos policiales en los barrios Santa Elena y San Cayetano, duplicando la cantidad que había hasta el momento; armamos el observatorio del delito; de jueves a domingo, de 21 a 3 de la madrugada, instauramos una guardia de inspectores municipales y efectivos policiales que responden a las denuncias por generación de ruidos, emanaciones o vibraciones molestas en forma reiterada; y lanzamos un canal de denuncias anónimas por venta de drogas.

Pusimos en funcionamiento, en coordinación con el Gobierno Provincial, un taller de reparación de móviles policiales y municipales en el cual reparamos patrulleros, motos y vehículos utilizados por las fuerzas de seguridad y el municipio, con el propósito de garantizar la operatividad permanente de las unidades que prestan servicio en el distrito. Se están realizando 130 reparaciones mensuales y logramos incorporar 9 motos, 3 automóviles y 4 camionetas a las flota.

La pandemia, como ya decíamos, afectó notablemente a muchísimas familias, ante las cuales una vez más el Estado dijo presente. En este sentido, acompañamos activamente la implementación de la Tarjeta Alimentar, una política pública del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que tiene como objetivo garantizar el acceso a la alimentación y potenciar las economías locales. Con fuerte acento en mejorar los índices nutricionales y la atención sanitaria, el programa alcanza a más de 4 mil familias lujanenses y significa una inversión directa de más de 20 millones de pesos mensuales.

Pusimos en marcha el Programa Potenciar Trabajo con los objetivos de mejorar la inclusión laboral, la formación y capacitación en oficios. Hemos compartido el despegue de muchos proyectos productivos y el acompañamiento necesario que permite consolidar otros existentes. Detrás de cada uno de ellos hay una historia de vida, de superación, de esfuerzo y también hay un Estado que tantas veces los postergó y que hoy pone su prioridad en arrancar por ellos y acompañarlos para que progresen fruto del trabajo.

Articulamos con el Programa de Asistencia Alimentaria al Paciente Celíaco, un beneficio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires que busca garantizar la seguridad alimentaria a personas en condiciones de vulnerabilidad social que por su patología necesitan asistencia alimentaria especial.

Otorgamos más de 800 subsidios por necesidades básicas insatisfechas y por alquiler, para personas en situación de extrema vulnerabilidad socio-económica y habitacional.

Iniciamos la renovación total del equipamiento de cocina del comedor municipal que funciona en el CIC San Fermín y acordamos con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación mejoras en infraestructura, otra obra que está próxima a iniciar.

Creamos el Programa de Acompañamiento a las Personas en Situación de Calle, que incluye un parador nocturno; conformamos un área de primera infancia orientada a los primeros mil días de vida; con el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, abordamos más de 700 casos nuevos en el marco de la pandemia.

Lanzamos una campaña de prevención contra el Grooming, con el objetivo de concientizar acerca del uso responsable de internet y redes sociales por parte de niños y adolescentes.

Creamos el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, un ámbito de participación, debate y formulación de propuestas que permite mejorar la calidad y oportunidad de las intervenciones que se realizan con las familias y los niños.

Fortalecimos la Casa de Abrigo a través de la elaboración de un proyecto institucional, mejoras en las condiciones de trabajo de empleados y empleadas, y refacciones edilicias.

Constituimos más de 360 evaluaciones de junta médica para personas con discapacidad; otorgamos 260 certificados únicos de discapacidad y más de 150 pensiones municipales.

Acompañamos la creación de la Mesa Local de Discapacidad, conformada por más de 15 instituciones locales; capacitamos a trabajadores sobre lenguaje de señas; lanzamos una campaña de promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad y el uso de lenguaje adecuado, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad; promovimos y acompañamos a personas con discapacidad en su participación en los Juegos Bonaerenses, quienes se destacaron obteniendo excelentes resultados.

Creamos el Consejo Municipal de Juventudes y el Programa Juventudes Solidarias para llevar adelante arreglos e intervenciones en plazas y parques urbanos, planificados a partir de las necesidades comunitarias y ejecutados con la participación de vecinos y vecinas.

Se realizaron 430 abordajes de casos de violencia de género, de los cuales 192 se hicieron en los dispositivos descentralizados territorialmente; se realizaron 100 capacitaciones de sensibilización sobre violencia de género; se capacitaron 320 choferes; se llevaron a cabo 44 encuentros del grupo de nuevas masculinidades y 40 encuentros del grupo de mujeres; implementamos la Ley Micaela con capacitaciones a concejales y funcionarios para avanzar en el desafío de promover la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas; elaboramos y publicamos guías para abordaje de casos de violencia de género, a partir de un trabajo conjunto con la Mesa Local Intersectorial de Luján.

En otra iniciativa conjunta con el Concejo Deliberante, una vez más mostrando la importancia de las cosas que podemos lograr cuando nos comprometemos todos por un mismo objetivo, otorgamos subsidios a Escuelas de Fútbol Infantil nucleadas en ACIFO, readecuando partidas presupuestarias que no habían sido utilizadas en el transcurso del ejercicio 2020 debido a la pandemia. Esto permitió que cada escuelita de fútbol de Luján, sienta el acompañamiento del Municipio en un año tan difícil.

En lo últimos meses y con todos los protocolos correspondientes implementamos el programa Luján Vuelve a Moverse con clases deportivas gratuitas en el Polideportivo Municipal, para facilitar y acompañar la reinserción de vecinos y vecinas en actividades físicas guiadas.

Coordinamos más de 400 llamados telefónicos y mensajes por Whatsapp semanales para mantener el contacto y el vínculo con las personas mayores en el difícil contexto de pandemia; mantuvimos activos 22 talleres recreativos y culturales, encontrando nuevas formas de comunicación entre los docentes y las personas mayores; realizamos transmisiones en vivo por Facebook en forma semanal e iniciamos el programa semanal de radio para personas mayores como espacio informativo y de entretenimiento durante el prolongado período de aislamiento que atravesaron los adultos mayores; e Intervenimos ante casos detectados de maltrato o abandono de adultos mayores, articulando con otras instituciones; y en conjunto con PAMI, entregamos subsidios institucionales a centros de jubilados.

Creo en el trabajo como un ordenador de la sociedad. Por ello, sostuvimos políticas de apoyo y promoción del sector industrial. Estamos haciendo que el municipio facilite más gestiones a las industrias y Pymes, por eso estandarizamos los procedimientos de habilitaciones industriales, ordenando la asistencia profesional a nuevos proyectos, articulando con el OPDS para agilizar los procedimientos para la obtención de Certificados de Aptitud Ambiental, y con el ADA para una gestión sustentable de los recursos hídricos. Estos pasos que hemos dado hasta aquí, nos permite encaminarnos a la consolidación de una ventanilla única de habilitaciones industriales como objetivo de cara al 2021.

Lanzamos el Grupo de Trabajo en Innovación y Competitividad, orientado al desarrollo de una ciudad inteligente y sustentable; pusimos en marcha la Mesa de la Economía Social y del Asociativismo, de la que surgieron proyectos de comercialización de alimentos y corralón de materiales de construcción; fomentamos y acompañamos el cumplimiento de la Ley de Radicación Industrial; impulsamos el Corredor de la Industria Textil, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor, profundizar el intercambio comercial y sumar esfuerzos para potenciar el desarrollo del sector.

Hoy, la industria textil, uno de los sectores fabriles más importantes de Luján, no solo se encuentra produciendo más que hace un año, sino que además se están desarrollando significativas inversiones de capital de trabajo; también en otros sectores acompañamos nuevas inversiones millonarias en CCU, con la creación de más de 250 nuevos puestos de trabajo.

Pusimos en marcha el Mercado Sustentable en el Paseo Calelian, una propuesta innovadora protagonizada por productores locales, fomentando el consumo en cercanía de alimentos agroecológicos y de productos artesanales saludables.

Lanzamos programas de fortalecimiento del comercio local como Comercios Amigables en los cuales se puede comprar con la Tarjeta Alimentar, Comprá Cerca y Mejor Comprá Luján, para favorecer las compras en locales de cercanía, aprovechando promociones y descuentos.

Brindamos asistencia en conflictos sindicales, en vinculación y coordinación con la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Implementamos los programas Jóvenes por Más y Mejor Trabajo con más de 600 inscriptos, 20 cursos de Introducción al Trabajo, 4 clubes de empleo, 3 grupos del Programa de Empleo Independiente con proyectos en evaluación para su financiamiento y seguimiento; y el Programa de Empleabilidad con más de 10 jóvenes iniciando actividades en empresas locales.

En el mes de diciembre, acompañamos la realización de Navidad por la vida una propuesta recreativa y artística articulada con los comerciantes de Luján para promover las compras navideñas.

Estamos trabajando activamente en la limpieza, desmalezamiento, remoción de escombros, árboles secos desde hace años, en toda la zona ribereña, un hito que marca el futuro de lo que queremos para todo el sector, y lo estamos haciendo con trabajadores municipales y maquinaria propia. Llevamos a cabo la reparación de la calle 9 de julio entre mitre y 25 de mayo, una calle neurálgica que se encontraba totalmente intransitable, y lo hicimos con recursos propios y trabajadores municipales que hicieron un trabajo de excelente calidad.

Comenzamos a transitar la modernización del estado municipal, una tarea central para alcanzar un municipio ágil con mejores servicios para la comunidad. En este sentido, recientemente presentamos el Centro de Atención al Vecino, una herramienta que recuperamos y que se encontraba por años en desuso por el municipio, que actualizandola a estos tiempos, permite iniciar reclamos, denuncias o consultas de manera fácil y gratuita, sin la necesidad de abrir un expediente y pudiendo realizar el seguimiento del reclamo. Al día de la fecha ya hemos resuelto más de 100 trámites por esta vía en menos en 45 días de funcionamiento.

Por otra parte, presentamos la plataforma de gobierno abierto. No vinimos a proclamar la transparencia del Municipio, vinimos a hacerla realidad. Se puede acceder de manera fácil, ágil y gratuita a una plataforma de datos abiertos, en la cual se presenta información de interés de distintas áreas de gobierno, un camino que empezamos a recorrer y que requiere mucho trabajo para generar una verdadera cultura de apertura de datos del municipio que nos trascienda.

A su vez, contamos con una plataforma de participación ciudadana denominada Participá Luján, mediante la cual la comunidad puede aportar ideas y proyectos para ser evaluados y llevamos adelante por el municipio. La plataforma se complementa con el acceso al boletín oficial actualizado de manera constante y con toda la normativa y documentos oficiales que se promulgan.

En los próximos días, estaré firmando el decreto reglamentario de una norma muy importante que surgió de este Honorable Cuerpo. Me refiero a la Ordenanza de Acceso a la Información Pública, que facilitará la solicitud de información de manera ágil y rápida para cualquier ciudadano de Luján sobre cualquier tema que el municipio tenga registro.

Pusimos en marcha un sistema de gestión hospitalaria que permite garantizar el seguimiento de los pacientes a través de una historia clínica digital, gestionar turnos, servicios y trabajar de manera eficiente el recupero de costos de obras sociales y la confección de estadísticas correctas del sistema de salud.

Estamos implementando el sistema YPF en Ruta, el cual nos permitirá monitorear y transparentar el gasto en combustible de toda la flota de vehículos, maquinaria pesada del municipio y gasto en combustible de patrulleros que se financia a través del Fondo de Seguridad Ciudadana, previendo una ahorro de hasta el 20 por ciento en los primeros meses.

Por último, nos encontramos en pleno proceso de implementación del GDE-Lu, el sistema de expediente electrónico que implica una verdadera transformación administrativa del Municipio de Luján. Se están llevando adelante la etapa final de capacitaciones y ajustes del sistema, para empezar a operar en los próximos días en un proceso que será paulatino pero que en el transcurso del 2021 garantizará que el 100 por ciento de todos los nuevos expedientes tramiten de manera digital, permitiendo un ahorro significativo de papel, tiempos y una vez más, promoviendo una transparencia activa y real.

Creo en un Municipio cerca de la comunidad, por eso lanzamos el Programa Punto Ciudadano, para promover la cercanía y el acceso a la información, trámites y asesoramiento. La vida de la municipalidad no pasa por San Martín 550, pasa por cada vecino y vecina de Luján que necesita del Estado.

Semanalmente, Punto Ciudadano irá recorriendo barrios y localidades de Luján para construir un intercambio real y una descentralización concreta y efectiva de la gestión municipal.

Llevamos adelante las reuniones del Consejo de fomentistas; un intercambio constante con entidades y asociaciones comunitarias; y pusimos en marcha gestiones para facilitar trámites ante personaría jurídica.

Constituimos la oficina de mediación comunitaria como herramienta para la resolución de conflictos vecinales mediante la cual llevamos adelante la mediación efectiva en 75 casos, además de consultas y asesoramiento; creamos la oficina de cultos, que articula de manera constante con las comunidades religiosas; y gracias al programa de migraciones, se realizaron más de 150 trámites de regularización de residencias.

Estamos implementando un programa de descentralización respecto a las delegaciones, que día a día siguen creciendo en relación a los servicios que brindan, un camino en el cual todavía tenemos un gran desafío por delante.

No quiero concluir este resumen de acciones, sin referirme a un tema que nos ocupa en el día a día, el estado en materia económica y financiera del municipio, una situación que desde el primer momento de mi gestión señalé como dramática.

Uno de los primeros objetivos que nos propusimos en materia financiera, fue el lanzamiento de una moratoria que permitiera una histórica regularización de deuda.

Durante el año 2020 se realizaron convenios de pago por un valor de 229 millones de pesos. El 30 por ciento de ese importe corresponde a Tasa de Seguridad e Higiene; el 58 por ciento corresponde a la Tasa de Recolección, Red Vial y Derechos de Construcción; el 3 por ciento corresponde a Multas; y el 9 por ciento corresponde a Patentes de Rodados y de Motocicletas.

Podemos decir que los 229 millones de pesos realizados en convenios de pago, han sido realizados de la siguiente manera: el 52 por ciento se realizaron de 1 a 3 cuotas; el 4 por ciento en hasta 4 cuotas; el 12 por ciento en hasta 6 cuotas; el 23 por ciento hasta 12 cuotas; y el 9 por ciento en más de 12 cuotas.

Como conclusión, la cobrabilidad promedio de estos planes de moratoria asciende a un 84 por ciento.

El resultado hubiera sido aún mejor de no habernos frenado la pandemia. Si bien esta gestión ha hecho mucho hincapié en el recupero de la deuda, hemos sufrido una significativa caída de algunos puntos porcentuales en la recaudación mensual de las tasas, marcado significativamente en los meses en los cuales se detuvo gran parte de la actividad económica. Para citar algunos ejemplos, la cobrabilidad de la tasa de recolección cayó del 39 al 30 por ciento; en el caso de la red vial la caída fue del 39 al 33 por ciento; y en la tasa de servicios sanitarios sufrimos una caída del 40 al 35 por ciento.

Por eso, hemos enviado nuevamente a este Honorable Deliberante un plan de moratoria que incluye un régimen de quita del 100 por ciento de intereses según los plazos y compromiso de pago que asuma el contribuyente. Esta moratoria con una nueva quita total de intereses responde a una necesidad real ocasionada por la pandemia.

La situación de la coparticipación no fue distinta, atendiendo a que la misma se compone por ingresos de impuestos provinciales los cuales también se vieron afectados por la pandemia.

Esta caída en la recaudación fue suplantada gracias al compromiso de nuestro Gobernador Axel Kicillof, ya que al igual que todos los municipios bonaerenses recibimos asistencia mediante el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria por un monto total de 76 millones de pesos reembolsables en hasta 18 cuotas y 75 millones de pesos en concepto de ATP Covid No Reintegrables, que suplió la caída de la coparticipación a la cual hacía mención con anterioridad.

En el 2016, con el dinero que ingresaban a las arcas municipales en concepto de coparticipación, se solventaba el 96 por ciento de los salarios municipales, mientras que en el año 2020 solo alcanzó para cubrir el 68 por ciento. Esto se debe a que en el año 2016, el CUD del Municipio de Luján ascendía al 0.93 por ciento y actualmente producto de una mala presentación de las estadísticas durante la gestión anterior, el mismo se ha reducido a 0.76 por ciento.

A raíz de estos desmanejos que heredamos, nuestro municipio dejó de percibir la suma de 232 millones de pesos, lo que equivale a 19 millones de pesos por mes producto de no haber mantenido el CUD.

¿Qué hicimos ante esto? Comenzamos a trabajar seriamente en la generación de estadísticas, principalmente en el sistema de salud, que son la base y la razón por la cual Luján se vio afectado en los últimos años. Al no presentarse las estadísticas la provincia desconoce los gastos que tiene el municipio.

A raíz de la pandemia, el Ministerio de Economía provincial tomó la determinación de ajustar el CUD por inflación, pero en base a nuestros trabajos y proyecciones, el Municipio de Luján hubiese obtenido un CUD de 0,84 por ciento, una recomposición histórica y significativa.

En este sentido, me encuentro realizando las gestiones para que sea reconocido este trabajo que aún así, ya sienta las bases de la reconstrucción económica de la Municipalidad de Luján.

Tenemos por delante un nuevo año en el cual no queremos administrar miserias. Necesitamos generar un círculo virtuoso en el cual cada vecino note que su contribución vuelve en servicios y obras públicas, en un municipio más eficiente, que nos permita recaudar más, invertir mejor y garantizar mejores condiciones salariales y laborales para nuestros trabajadores municipales. Lo he dicho varias veces, vivimos de prestado. Aún así, hace un año les presentaba un compromiso que cumplimos, desde enero de 2020 hasta la actualidad no debimos sacar un solo descubierto bancario para pagar sueldos, esa bicicleta insostenible en la cual encontramos la administración pública que hasta el 2019 se llevaba más de 10 millones de pesos anuales tan solo en intereses de anticipos financieros para poder cubrir los sueldos de los trabajadores municipales.

Luján está atravesado por profundos problemas. No creo que debamos andar buscando culpas ni señalando responsables. Lo dije el primer día de mi gobierno y lo reafirmo, no voy a ser el intendente de las excusas, esta es la hora de la recuperación y la transformación de Luján. La agenda del mañana comienza por los problemas del presente.

Por ello, sin dilaciones nos pusimos a trabajar en el que tal vez sea uno de los dramas más grandes que tiene hoy nuestro distrito y que vamos a resolver: el basural municipal a cielo abierto. Qué más puedo decirles que no se haya dicho en este mismo recinto. Qué más podemos agregar después de tantos años de discusiones, debates y maratónicas sesiones. Todo está dicho, todo está escrito y diagnosticado. Tenemos que lograr, de una vez por todas, terminar con el vuelco irresponsable de residuos a cielo abierto. Asumí públicamente un compromiso claro, vamos a transformar el basural de Luján, y lo vamos a hacer con todos los trabajadores informales adentro. . Allí, vamos a construir una planta de tratamientos para la separación de residuos y su posterior reciclado, que en conjunto con un relleno sanitario, permitirá tratar el 100 por ciento de los residuos generados por los lujanenses que superan las 100 toneladas diarias. Además, el plan consiste el saneamiento de las tierras actuales que tienen alrededor de 28 metros de altura de basura acumulada. Todo bajó estrictas normas ambientales que nos garantizará un tratamiento adecuado de los residuos como ocurre en muchísimas ciudades cercanas que transitaron este camino. Nunca estuvimos tan cerca. Contamos con el apoyo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

Cuando asumimos, fuimos directamente al hueso de la cuestión, necesitábamos tierra apta para llevar adelante este proyecto, y así fue como conseguimos la donación de terrenos e iniciamos la gestión para el traspaso de tierras que el Estado Nacional tiene lindantes al basural en la estación Sucre. Después de varios meses de trabajo legislativo hemos respondido a una gran cantidad de consultas e informes solicitados por la oposición. Creo firmemente en las políticas públicas, en los acuerdos y en los consensos. Creo en la construcción de propuestas superadoras pero también creo que hay temas que no pueden esperar. Este es uno de ellos. Por eso celebro que el primer tema que este Honorable Concejo Deliberante tenga para tratar en el período de sesiones que hoy inauguramos sea justamente el plan de reconversión del Basural Municipal.

Por eso creo que es mas que oportuno parafrasear a ese gran presidente argentino que fue Néstor Carlos Kirchner, “por mandato popular, por compresión histórica y por decisión politica, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral, que demanda la hora”.

Antes que cualquier interés personal o particular tenemos que anteponer el interés de los lujanenses, nosotros nos comprometemos con el bien común. No existe presión alguna que pueda con el curso organizado de una comunidad que se ha decidido a cambiar sustancialmente su calidad de vida.

En la agenda de las postergaciones, asumimos el desafío de reconstruir Luján. Por eso, estamos encarando el financiamiento de obras vitales en materia de cloacas y agua potable. Con la salida de la pandemia, sufrimos un pico de demanda en una red de agua potable absolutamente deteriorada por años de escaso mantenimiento y una profunda des-inversión. Para que tomemos real dimensión del problema sobre el que estamos parados deseo compartirles algunos datos.

Según el censo del 2010, dentro del Partido de Luján, contando barrios y localidades, 11 cuentan con el servicio de agua corriente y cloacas; 29 de ellos sólo cuentan con el servicio de agua corriente; y 15 no cuentan con ninguno de los dos servicios. Este dato no ha variado a lo largo de la última década.

En cuanto a la red de cloacas, en nueve años se pasó tan solo de 11.575 hogares conectados a 12.891, un incremento de apenas 1.300 nuevos hogares que se sumaron a la red. En esos números se exponen las dificultades del distrito para avanzar en la construcción de cloacas ante la falta de plantas depuradoras que sean capaces de absorber y tratar las descargas de nuevas viviendas. Apenas el 39 por ciento de los hogares cuenta con el servicio. El resto, descarga a cámara séptica o pozo ciego.

En el caso de la red de agua corriente, en la última década se pasó de 12.362 a 14.842 hogares, es decir, unas 2.500 nuevas conexiones. El porcentaje de hogares que cuenta con el servicio no alcanza el 50 por ciento. Pensemos que con la Obra de Agua Potable de Pueblo Nuevo y en tan sólo un año estamos haciendo la misma cantidad de conexiones que en los últimos nueve años.

El servicio de agua potable y de cloacas de Luján está a cargo del municipio a excepción de algunos barrios que son abastecidos por 3 pozos concesionados por la Cooperativa Eléctrica. El casco urbano de la ciudad cuenta con cañería de fundición, plomo y broncería, muchos materiales que quedaron antiquísimos, que ya no se utilizan en la actualidad y con injertos producto de las reparaciones sobre reparaciones. Las últimas inversiones significativas datan entre los años 2003 y 2009.

Esta es la situación que tenemos, el punto de partida con que nos encontramos. No hace falta que les narre los problemas que existen en la provisión de agua corriente, no son nuevos, todos los conocemos y sobre todo, son los vecinos quienes sufren esta desidia que debemos revertir.

Hoy quiero anunciarles, que estamos en vistas a realizar en los próximos dos años, la inversión más grande de la historia de Luján en servicios sanitarios por un monto superior a los 2.500 millones de pesos. Estamos hablando, en una primera etapa, de la construcción de la Planta depuradora Luján – Open Door; de la construcción de red de agua potable de Carlos Keen y de la red de agua potable de Open Door;

de la obra de la planta de tratamiento y red de cloacas de Torres, Olivera, de la construcción de la Planta de tratamiento de residuos cloacales y posterior red para las localidades de Jáuregui y Pueblo Nuevo; de la culminación de la red de agua de Olivera y Pueblo Nuevo; del fortalecimiento de la red de Villa del Parque; y de la realización de una obra importantísima y crucial como es el anillo Luján que consiste en el fortalecimiento de la red de agua en el casco céntrico y principales barrios de alrededor que nos va a permitir superar las dramáticas situaciones que atravesamos, principalmente en los meses del verano.

El 17 de octubre del año pasado, al cumplirse un nuevo aniversario de la Villa de Nuestra Señora de Luján, presentamos Luján rumbo a los 400 años, una plataforma de programas de gestión organizados en dos planes quinquenales que representan el faro que ilumina este camino. Son las bases estructurales del Luján del mañana. No es decir. Es hacer y proyectar hacer más.

Me he propuesto que al llegar a sus 400 años, nuestra ciudad esté caminando por un nuevo sendero, donde todas las dificultades y problemas que hoy hemos enumerado sean sólo parte de un recuerdo del pasado, de un lapso de nuestra historia en el cual nos detuvimos tan solo por un momento, pero el cual superamos. Como expresara nuestro ex Presidente Néstor Kirchner, “Les puedo asegurar que he venido a poner todo lo que tengo, con mis aciertos y mis errores, como todos los seres humanos; me vine a jugar con todos ustedes por un país distinto. ¡No me interesa durar 10 años de fracaso o cuatro años y medio de fracaso, prefiero vivir dos años, un año, dos horas o un minuto a pleno sabiendo que tengo que hacer lo que nuestro pueblo necesita y lo puedo hacer!”.

Quiero que al llegar a los 400 años podamos sentir adentro nuestro el verdadero orgullo de ser lujanenses. Se que es posible, no les estuve diciendo lo que vamos a hacer, les estuve diciendo lo que ya estamos haciendo.

Queridos vecinos, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro, deben estar unidos en la ambición de la ciudad que debemos ser, hacernos cargo de nuestro destino. Luján cuna de fé, cuna de historia, cuna de cultura, cuna de patrimonio.

Somos testigos de la historia grande de nuestra Patria, debemos ser protagonistas de cosas buenas. No cabe en nuestra mente la resignación, el fracaso, el abandono. Transitemos la vida como un arte del encuentro. Estemos llamados a hacer historia. De esta manera, dejo inaugurado el período de sesiones ordinarias del año 2021. Muchas gracias, que Dios los bendiga».

Publicado el lunes 1 de marzo de 2021