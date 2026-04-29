Se lanza la convocatoria al Concurso para la puesta en valor del acceso a la Basílica de Luján

Publicado el miércoles 29 de abril de 2026

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El Municipio de Luján y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA) lanzan el Concurso Público Nacional e Internacional de Anteproyectos 2026 para la puesta en valor del acceso a la ciudad y del ingreso a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El objetivo es transformar el ingreso a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, a la altura de los grandes santuarios religiosos del mundo, mejorando la experiencia de los miles de peregrinos, turistas y vecinos que la visitan. Un área de profunda carga simbólica e histórica que trasciende lo local y forma parte del patrimonio cultural de toda la Argentina.

¿Qué se convoca?

La presentación de anteproyectos para el rediseño y puesta en valor de la Avenida Nuestra Señora de Luján, en el tramo de acceso a la ciudad e ingreso a la Basílica, en un recorrido de más de 900 metros que articula diseño urbano, espacio público, movilidad, patrimonio y normativa,

¿A quién está dirigido?

El concurso convoca a arquitectos y arquitectas nacionales e internacionales para presentar propuestas innovadoras que integren paisaje, patrimonio, movilidad y espacio público en un sistema urbano inclusivo, sostenible y representativo.

Cronograma:

Desde el 20 de abril: llamado a Concurso Público Nacional y difusión de bases.

-4 de mayo: Cierre de la primera ronda de consultas.

-11 de mayo: respuestas a la primera ronda de consultas.

-1° de junio: cierre de la segunda ronda de consultas.

-8 de junio: respuestas a la segunda ronda de consultas.

-29 de junio, a las 13 horas: presentación de propuestas y cierre del concurso.

-Del 30 de junio al 7 de julio: jura y fallo del jurado.

-13 de julio: ceremonia de entrega de premios.

Premios: 1° puesto: $15.000.000 – 2° puesto: $3.000.000 – 3° puesto: $1.500.000

Las bases pueden consultarse en: https://caubauno.org/wp-content/uploads/2026/04/BASES-Acceso-LUJAN.pdf

Consultas: concursos@capba.org.ar

Publicado el miércoles 29 de abril de 2026