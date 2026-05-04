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Se intervienen más de 4000 metros lineales en los barrios La Loma y Champagnat

Mejoramiento vial.



Publicado el lunes 4 de mayo de 2026

Con el fin de optimizar el escurrimiento del agua y mejorar la transitabilidad, el Municipio de Luján continúa con la ejecución del Plan de Mejoramiento Vial en barrios y localidades del distrito. En esta oportunidad, se trabaja sobre 4500 metros lineales de los barrios La Loma y Champagnat. 

El conjunto de tareas a realizar contempla limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida. En este sentido, se intervienen las siguientes calles: 

LA LOMA (2700 metros lineales)

-Calle Las Begonias entre Colectora AU y Ruta N°192.

-Calle Los Ceibos entre Las Begonias y Las Amapolas.

-Calle Las Amapolas entre Los Ceibos y Ruta N°192.

-Calle 316 bis entre Las Begonias y fin.

-Calle Las Cretonas entre Los Claveles y Las Magnolias.

-Calle Las Magnolias.

-Calle 309 bis entre Las Magnolias y rotonda Cul de Sac.

-Calle Las Glicinas entre Las Magnolias y Colectora AU.

-Calle Las Calas entre Colectora AU y Rotonda Cul de Sac.

-Calle Monjardín entre Las Magnolias y Calle 318.

-Calle 318 entre Monjardín y San Luis.

-Calle San Luis entre Cul de Sac y Ex RN n°7.

CHAMPAGNAT (1800 metros lineales)

-Calle Los Claveles entre Av. J.A. Roca y Ex RN N°7. 

-Calle Monjardin entre Ex RN n°7 y Necochea.

-Calle Necochea.

-Calle Calle Saenz Peña.

-Calle Monjardin entre Roque De Lucca y Ugarteche.

-Calle I. Perez entre Roque De Lucca y fin de calle.

-Calle San Luis entre Ugarteche y Sastre.

-Calle Roque De Lucca entre Fray M. de Torres y calle 205.

-Calle 205 entre Roque De Lucca y Santa Rita.

-Calle Santa Rita entre Gogna y fin de calle.

El Plan de Mejoramiento Vial tiene por objetivo mejorar la calidad de vida en cada barrio del distrito. 

Publicado el lunes 4 de mayo de 2026

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