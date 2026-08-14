Se intervienen más de 20 cuadras en el barrio San Eduardo

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Publicado el viernes 14 de agosto de 2026

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Con el objetivo de mejorar la circulación en el partido de Luján, el Municipio ejecuta tareas de Mejoramiento Vial en el barrio Luna. La iniciativa abarca 2600 metros lineales.

Los trabajos incluyen la limpieza y nivelación de la calzada y aporte de tosca nueva y piedra partida como capa de rodamiento, para lograr un escurrimiento más eficiente del agua de lluvia y una mayor durabilidad.

La intervención se lleva a cabo en las siguientes calles:

– Calle Kennedy entre Ex Ruta Nacional n°7 y Ecuador

– Calle Gutiérrez entre Colombia y Ecuador

– Calle Galileo entre inicio y Colombia

– Calle J.M. Pérez entre Ex Ruta Nacional n°7 y Ecuador

– Calle Ecuador entre Kennedy y J.M. Pérez

– Calle Colombia entre Kennedy y Galileo

– Calle Honduras entre Gutiérrez y Ex Ruta Nacional n°7



Las obras, que concluyeron exitosamente, implican una mejora significativa en cuanto a vialidad, garantizando una calzada más segura y transitable.

Publicado el viernes 14 de agosto de 2026