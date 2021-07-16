Viernes 16 de julio de 2021
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Se inscribieron las alianzas electorales para las legislativas de noviembre

POLITICA

Las dos coaliciones mayoritarias son el Frente de Todos y Juntos.



Publicado el viernes 16 de julio de 2021

Camino hacia las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, se conformaron las listas con las alianzas de los diferentes partidos que buscarán sumar votos en el mes de noviembre:

AVANZA LIBERTAD está integrada por: PARTIDO DIGNIDAD POPULAR; INTEGRACION VECINALISTA DE VILLARINO; PARTIDO AUTONOMISTA; UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO y PARTIDO DEMOCRATA.

CONVOCACION CIVICA POR SAN ISIDRO la integran: CON VOCACION POR SAN ISIDRO y AGRUPACION CIVICA PARA EL COMPROMISO VECINAL DE SAN ISIDRO.

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD está  conformada por: PARTIDO DEL OBRERO; PARTIDO DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO; IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA y NUEVA IZQUIERDA.

FRENTE DE TODOS está integrada por: DEFENSA COMUNAL DE EXALTACION DE LA CRUZ; PARTIDO COMUNISTA; NUEVO ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD; MOVIMIENTO PARA LA VICTORIA; NUEVO MORON; UNIDAD POR CHASCOMUS; FRENTE GRANDE; UNION VECINAL DE TRES LOMAS; PARTIDO JUSTICIALISTA; ACCION PARA CRECER DE TIGRE; CONCERTACION POR MARCOS PAZ; NUEVO ZARATE; PARTIDO NUEVO BUENOS AIRES; FRENTE RENOVADOR; KOLINA; PROPUESTA PINAMAR; PARTIDO DE LA CULTURA LA EDUCACION Y EL TRABAJO; VECINALISMO SAN FERNANDO; MOVIMIENTO INTEGRACION LATINOAMERICANA DE EXPRESION SOCIAL POR TIERRA, TECHO Y TRABAJO M.I.L.E.S.T.T.T; AGRUPACION MUNICIPAL PATRIA GRANDE; SOMOS TRES ARROYOS; PARTIDO FE; TODOS POR LAS FLORES; PARTIDO DE LA VICTORIA; POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL (PAIS);  SOMOS RIVADAVIA; PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO; COMPROMISO FEDERAL; PARTIDO IZQUIERDA POPULAR; PARTIDO SOLIDARIO e INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR.

FRENTE VAMOS CON VOS la integran: ACCION COMUNAL DEL PARTIDO DE TIGRE; NUEVOS AIRES DE TRES DE FEBRERO; ALTERNATIVA VECINAL PLATENSE; VECINOS INDEPENDIENTES VICENTE LOPEZ (VIVILO!); FRENTE H.A.C.E.R. POR EL PROGRESO SOCIAL; TERCERA POSICION; SIEMPRE ITUZAINGO; AGRUPACION VECINALISTA PROYECTO LOCAL MERLENSE; POR OLAVARRIA TODOS; ENCUENTRO PILARENSE; VALORES PARA MI PAIS NECOCHEA; SOMOS LUJAN y MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR

JUNTOS está integrado por: UNION CIVICA RADICAL; PARTIDO NACIONALISTA CONSTITUCIONAL – UNIR; DEFENSA COMUNAL DE GENERAL PAZ; GEN; UNION VECINAL; PARTIDO LEALTAD Y DIGNIDAD DE BS.AS.; PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA ; ACCION MUNICIPAL DE BERISSO (AMUBE); UNION VECINAL DE GUAMINI; UNION VECINAL CONSERVADORA DE LOBOS; ACCION VECINAL SAN ISIDRO ES DISTINTO; ACCION VECINAL COMUNAL (A.V.C.); HONESTIDAD Y TRABAJO; ACCION VECINAL POR UN SAN MARTIN DISTINTO; ACCION VECINAL ESCOBAR ES POSIBLE; ACCION CIUDADANA DE TODOS POR ZARATE; COMPROMISO PRINGLES; ALTERNATIVA VECINALISTA; RIVADAVIA PRIMERO; COALICION CIVICA – AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA (A.R.I.); UNIDOS POR BRAGADO; AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO A.R.S.I; PARTIDO RENOVADOR FEDERAL; VIVA ARECO; PARTIDO DEL DIALOGO; PROPUESTA FEDERAL PARA EL CAMBIO PRO-FED; HACER POR BROWN; ACCION PARA EL DESARROLLO; NUEVO AZUL; PROYECTO ESCOBAR; PRO-PROPUESTA REPUBLICANA; PARTIDO INTEGRAR; PARTIDO SOCIALISTA; PRIMERO SAN MIGUEL; PODEMOS AZUL; MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO; JUNTOS POR PEHUAJO; UNIDOS POR CAMPANA; ESPACIO ABIERTO PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION SOCIAL; AHORA PILAR y JUNTOS POR OLAVARRIA (J.P.O.).

Publicado el viernes 16 de julio de 2021

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