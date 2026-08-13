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Se incorporaron dos nuevos patrulleros para reforzar la seguridad en Luján

0 km

Luján Alerta 24.



Publicado el jueves 13 de agosto de 2026

Con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y seguridad ciudadana en el distrito, el Municipio de Luján incorporó dos nuevos patrulleros 0 km que serán destinados a los recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad.

Las nuevas unidades son dos camionetas Volkswagen Amarok que se sumarán al esquema de patrullaje y control, con recorridos especialmente destinados a reforzar la prevención durante la franja horaria nocturna, entre las 20 y las 8 horas.

La incorporación de estos vehículos forma parte de las acciones contempladas por el Plan de Seguridad Luján Alerta 24, que impulsa el Municipio con el objetivo de ampliar y fortalecer las herramientas destinadas a la prevención del delito y al cuidado de la comunidad.

En este marco, la gestión municipal continúa ampliando los recursos destinados a la seguridad, con la incorporación de más de una decena de patrulleros, la instalación de más de 50 alarmas vecinales durante este año y el fortalecimiento de la red de videovigilancia urbana.

Actualmente, el sistema de monitoreo cuenta con 105 tótems de seguridad distribuidos estratégicamente en barrios, localidades y zonas de alta circulación del distrito.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo las políticas de prevención para mejorar la seguridad en Luján y brindar una mejor calidad de vida a toda la comunidad. 

Publicado el jueves 13 de agosto de 2026

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