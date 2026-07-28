Se incendió un auto sobre la Ruta 5 y sus ocupantes resultaron ilesos

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Publicado el lunes 27 de julio de 2026

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Un automóvil se incendió este lunes por la noche sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 69, en sentido hacia Capital Federal, lo que motivó un importante operativo de emergencia.

Por causas que son materia de investigación, el vehículo comenzó a prenderse fuego. Los dos ocupantes lograron salir a tiempo y resultaron ilesos, según informaron fuentes intervinientes. Uno de ellos es vecino del barrio Loreto de Luján.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios para controlar el incendio, mientras que personal de la Guardia Urbana realizó tareas de reducción de velocidad y prevención del tránsito hasta la llegada de Corredores Viales y efectivos policiales.

Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar el origen del incendio.

Publicado el lunes 27 de julio de 2026