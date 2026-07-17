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Se incendió un auto en Jáuregui y una mujer con su bebé salieron ilesos

Jueves por la tarde.



Publicado el viernes 17 de julio de 2026

Un automóvil se incendió este miércoles por la tarde en la intersección de San Luis Gonzaga y Avenida Flandes, en la localidad de Jáuregui.

De acuerdo con la información policial, la conductora y su hijo, un bebé menor de edad, lograron salir del vehículo sin sufrir heridas, aunque ambos resultaron con un gran susto.

Por causas que son materia de investigación, el vehículo comenzó a prenderse fuego.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios del Destacamento Pueblo Nuevo, junto a efectivos policiales y personal de la Guardia Urbana, quienes realizaron tareas preventivas y ordenamiento del tránsito.

Publicado el viernes 17 de julio de 2026

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