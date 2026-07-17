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Se incendió un auto en Jáuregui y una mujer con su bebé salieron ilesos
Jueves por la tarde.
Un automóvil se incendió este miércoles por la tarde en la intersección de San Luis Gonzaga y Avenida Flandes, en la localidad de Jáuregui.
De acuerdo con la información policial, la conductora y su hijo, un bebé menor de edad, lograron salir del vehículo sin sufrir heridas, aunque ambos resultaron con un gran susto.
Por causas que son materia de investigación, el vehículo comenzó a prenderse fuego.
En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios del Destacamento Pueblo Nuevo, junto a efectivos policiales y personal de la Guardia Urbana, quienes realizaron tareas preventivas y ordenamiento del tránsito.
Publicado el viernes 17 de julio de 2026