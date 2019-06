Se incendió una casa en Ituzaingó al 1700

Una casa se incendió en la calle Ituzaingó al 1700 pasando Belgrano.

Según informó Bomberos el fuego está declarado en toda la vivienda.

Hasta el momento se desconocen las causas del inicio del siniestro.

En el lugar, frente a los galpones del ferrocarril sobre Ituzaingó, trabaja personal con el móvil 13.

Más datos.

El incendio se produjo en una casa (tipo pre moldeada) en la calle Ituzaingó al 1700 entre Belgrano y Pasaje Rossi.

Intervienieron Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Luján Primera.

Afortunadamente no hay que lamentar víctimas de ningún tipo porque la casa no tenía ocupantes en el momento que se produjo el siniestro y todavía no pueden saber las causas, ya que cuando Bomberos llegó al lugar el incendio ya estaba declarado.

Los daños materiales son totales. Solo pudieron rescatar dos bicicletas y una motocicleta 110 cc.

En la casa también había dos perros de los cuales uno murió por las quemaduras que sufrió.

Publicado el viernes 28 de junio de 2019