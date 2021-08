Se inauguró el nuevo Centro de Documentación Rápida del RENAPER en Jáuregui

El Intendente Leonardo Boto, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el Ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, y el titular del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Santiago Rodríguez, inauguraron este martes el nuevo Centro de Documentación Rápida de Jáuregui -junto a representantes de instituciones y vecinos y vecinas de la localidad-

“Es una gran satisfacción estar hoy inaugurando este Centro de Documentación Rápida, donde los vecinos y vecinas de Luján y toda la región van a poder acercarse para tramitar algo tan esencial como sus documentos. Es muy importante porque veníamos con un déficit en este sentido y nos propusimos revertirlo brindando la posibilidad de acceder al DNI o al Pasaporte de forma rápida. Esto se suma a la pavimentación completa de la avenida Flandes, la formalización del nuevo Parque Industrial, la renovación de vías hasta la ciudad de Mercedes y la modernización de la estación de trenes de Jáuregui, que avanza a paso firme. Son obras que no caen del cielo, sino porque hay una fuerte decisión política de los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal de concretar estas obras que le mejoran la vida a los y las lujanenses. Este es el camino. Sigamos concentrándonos en estos temas concretos y no caigamos en discusiones sin sentido”, expresó el Intendente.

El flamante Centro de Documentación Rápida funcionará en la estación ferroviaria de Jáuregui, a partir de un convenio suscrito el año pasado entre el Intendente y el Presidente de Trenes Argentinos, Martin Marinucci, con el objetivo de profundizar la descentralización de los servicios públicos.

En este sentido, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, los vecinos y vecinas podrán se podrán realizar de forma rápida trámites vinculados a la obtención y renovación del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte y Certificados de Preidentificación (CPI), entre otros.

“Como ex intendente entiendo lo que representa cada uno de los servicios que se abren en una localidad, mucho más cuando ocurren en una localidad que no es la ciudad cabecera. Son puntos de referencia que le dan nueva vida. Y este Centro se instala aquí por la decisión que tenemos de revitalizar el ferrocarril, y por eso también en unos días vamos a estar con Leo en la inauguración de esta estación y vamos a seguir mejorando la conectividad con la renovación de vías. No podemos tener ciudadanos de primera y de segunda, sino que tenemos que brindar a los vecinos la posibilidad de desarrollarse en su lugar de residencia pero estando conectados con el resto. Es parte de la agenda de crecimiento y de arraigo que necesitan nuestras localidades del interior. Hoy estamos saliendo de la pandemia y no es con deuda sino con desarrollo, no es concentrando las obras en la Capital sino descentralizando y apostando por la educación pública, por el desarrollo productivo, por la generación de trabajo genuino y por un mercado interno fuerte. Es así como vamos a poner a la Argentina de pie y crecer como país”, valoró por su parte Sergio Massa.

Cabe destacar que para lograr la apertura del Centro el Municipio ejecutó con recursos propios las obras de refacción y reacondicionamiento de las instalaciones, incluyendo trabajos de renovación de instalación eléctrica y luminarias, recambio de pisos, nuevos cielorrasos y aberturas, reparación de revoques, pintura interior y exterior, y accesibilidad para personas con discapacidad -respetando la línea estética y el valor patrimonial del edificio-.

En tanto, el RENAPER llevó adelante el equipamiento técnico necesario para realizar las tramitaciones, además de hacerse cargo de la nómina de personal que se desempeña en la nueva oficina.

“Quienes no tienen garantizada su identidad no tienen acceso a sus derechos, y quienes no tienen derechos no tienen oportunidades. Por eso el RENAPER es un ejemplo cabal de la Argentina federal que estamos desarrollando. Es una muestra más de que uno de los ejes centrales de la gestión del presidente Alberto Fernández es la descentralización para la generación de oportunidades. Invertimos para seguir creciendo, para sumar tecnología y acelerar nuestra prioridad, que es la asignación de derechos y el acceso a la identidad de todos los argentinos y las argentinas. Vamos a seguir trabajando junto a Leo y todos los intendentes para construir la Argentina que soñamos, una Argentina que les de proyectos a nuestros jóvenes, una vida digna a nuestros adultos mayores y oportunidades a quienes no las tienen”, señaló “Wado” de Pedro.

Por otra parte, en el marco del plan integral de refacción y modernización de estaciones que lleva adelante la empresa ferroviaria estatal, en la estación de Jáuregui se instaló nueva iluminación Led que ya está en funcionamiento, mientras que actualmente se avanza con la renovación de sanitarios y otras mejoras en el entorno del predio.

Acompañaron el acto el Secretario de Municipios de la Nación, Abelino Zurro, el Presidente de Trenes Argentinos, Martin Marinucci, el Gerente del Ferrocarril Sarmiento, Roberto Rocha, el Subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Santiago “Lalo”, Rebora, la Secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, María Eva Rey, los Concejales Federico Guibaud, Gabriel Jurina, Silvia scarzo, César Siror, Griselda Krauth, Natalia Correa y Carolina Francia, y funcionarios del Departamento Ejecutivo.

Publicado el martes 17 de agosto de 2021