Se inauguró el nuevo CAPS del barrio El Ombú de Pueblo Nuevo

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El Intendente Leonardo Boto, junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el Ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak y el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, inauguraron este miércoles el nuevo Centro de Atención Primaria del barrio El Ombú en Pueblo Nuevo denominado “Coronel Manuel Dorrego” .

“Con mucha alegría hoy inauguramos este Centro de Atención Primaria de la Salud en Pueblo Nuevo, el número 29, que verdaderamente supera a lo que es un centro de atención primaria, es un pequeño hospital. Con 6 consultorios, área de odontología, farmacia. Es realmente un orgullo poder contar con esta infraestructura, que viene a complementar los diferentes esfuerzos y los diferentes centros de atención que tenemos en todo nuestro distrito. Estamos muy contentos porque el área de salud se viene fortaleciendo desde hace varios años” , expresó Boto.



El acto comenzó con una recorrida por las instalaciones que cuentan con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico y otro ginecológico, además de vacunatorio, farmacia, enfermería y SUM, para luego realizar el tradicional corte de cinta y descubrimiento de la placa

En su discurso, Kicillof remarcó: “Qué importante poder reunirnos hoy para llevar adelante esta inauguración. Este Centro de Atención Primaria de la Salud tiene que ver con nuestra forma de integrar el sistema sanitario: buscamos que la atención no esté solo en el hospital para casos de emergencia, sino que haya un abordaje cotidiano, comunitario y enfocado en la prevención”Y agregó, «Hoy, la mayor parte de los problemas estructurales históricos de Luján que estaban postergados, están encontrando solución con este intendente”.



Por su parte, Kreplak destacó: «Este nuevo CAPS fue pensado con una mirada comunitaria. Además de los consultorios, cuenta con un Salón de Usos Múltiples para realizar capacitaciones, talleres, encuentros y actividades abiertas a la comunidad. Queremos que sea un espacio de salud, pero también un lugar de encuentro para el barrio. Con la inauguración de este centro, que es el número 210 en la provincia de Buenos Aires, estamos consolidando un cambio histórico en la forma de pensar la atención primaria, acercando más servicios, más infraestructura y una salud pública de calidad a cada vecino y vecina».



Al finalizar el acto, todos los presentes pudieron recorrer los espacios del CAPS y disfrutar del centro de atención que ya se encuentra en funcionamiento, y se suma a una red que ya se compone por 29 CAPS en todo el partido de Luján. La ampliación del acceso a la salud pública reafirma el compromiso de la gestión municipal, a la vez que marca el avance de políticas concretas que priorizan el bienestar y la calidad de vida de las y los lujanenses.



Estuvieron presentes, además la viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro, el Secretario de Salud, Esteban Strambi, el Secretario de Obras Públicas, Abel Rausch, el Jefe de Gabinete, Matías Fernandez, funcionarios del Ejecutivo, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin, concejales, superintendente el jefe de la departamental y los titulares de las comisarías, personal de salud, directivos del Hospital, la Directora del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, Viviana Mallol, Director Ejecutivo Hospital Provincial Ntra. Sra. de Luján Dr. Miguel Ángel Fuentes Maldonado y la Directora Asociada, Rocío Aime, representantes de instituciones educativas, sociedades de fomento, otras instituciones de la ciudad, y vecinos y vecinas de Luján.



Sobre el CAPS

El CAPS del barrio El Ombú se encuentra ubicado en la intersección de Fleming y El Ombú, obra que comenzó a finales del 2024. Cuenta con seis consultorios, vacunatorio, enfermería, farmacia y SUM.



Además, la sede brindará servicios de pediatría, ginecología, obstetricia, psicología, odontología, diagnóstico por imágenes y trabajo social.

Este CAPS se suma a los 28 ya existentes en el partido de Luján, con el propósito de mejorar los servicios de salud y brindar atención a cada habitante del distrito.

Publicado el miércoles 29 de julio de 2026