Se inauguraron las obras de repavimentación de la calle Pascual Simone

Junto a vecinos, vecinas, empresarios y representantes de instituciones barriales, el Intendente Leonardo Boto encabezó este jueves por la tarde la inauguración de las obras de repavimentación de la calle Pascual Simone.

“Estamos muy felices por haber podido concretar esta obra tan importante, que implicó la reconstrucción completa del pavimento en hormigón pero también la incorporación de nuevos servicios como desagües, veredas e iluminación LED. Se trata de una arteria vital porque circunvala la ciudad y permite conectar la Ruta 5 con la calle Fray Manuel de Torres, beneficiando no solo a los vecinos y vecinas de los barrios aledaños sino a todos los lujanenses. Es un hito más en la construcción de un Luján más integrado y mejor conectado”, explicó el Intendente Leonardo Boto.

“Llegó esta obra tan necesaria, tan demandada por los vecinos desde hacía años, porque realmente no se podía circular. Esta obra es fruto de la prepotencia del trabajo, porque no es fácil hacer obra pública en este contexto inflacionario, cuando los costos cambian de forma permanente, pero salió adelante y hoy tenemos una arteria nueva de hormigón, con veredas, con luminaria LED, con señalización vial. Nos llena de emoción también que esta calle se llame Pascual Simone, una persona tan importante para Luján, para el Peronismo y para la Cooperativa Eléctrica”, señaló el Intendente.

“Es también una obra de trascendencia porque esta calle conecta muchos barrios y vincula dos rutas importantes. Y no es una obra de un intendente ni de un gobierno, sino de toda la comunidad, porque se realizó con un esfuerzo conjunto, porque no perdimos el tiempo discutiendo pavadas y nos pusimos a trabajar en cosas concretas que nos mejoran la vida a todos. Los invito a seguir por ese camino, trabajando para poner a Luján de pie y construir comunidad. Acá solo no se salva nadie”, completó.

El acto inició con una bendición a cargo del Padre Luis Fornero, de la Parroquia San Cayetano, quien destacó la importancia de la obra “para todos los que vivimos en los barrios y compartimos la vida común acá”.

Los trabajos realizados incluyeron la repavimentación en hormigón del tramo que va desde las vías del ferrocarril hasta la Ruta Nacional Nº 5, sobre una superficie lineal de más de 700 metros.

También se construyeron desagües pluviales con sumideros y cámaras de inspección, y veredas -cuyo último tramo se completará en los próximos días-.

Por último, se instalaron nuevas luminarias LED y se realizaron trabajos de señalización y demarcación vial.

“Yo creo que mi papá desde dónde esté debe estar feliz, porque él sólo pensaba en su Luján, era su vida. Luchó mucho, fue un hombre muy productivo, había que trabajar mucho para sostener todo. Aunque sus médicos le aconsejaban que no volviera a la Cooperativa, porque venía con problemas de salud desde sus 40 años, él no hizo caso porque sin eso no podía vivir. Murió dónde él quería quería morir, nunca he visto a nadie que amará tanto a su lugar. Agradezco al Intendente por todas las obras que está realizando, pero sobre todo por esta en particular, por esta nueva Pascual Simone, que además la llevó adelante un gobierno peronista”, expresó por su parte Liliana Simone, hija de Pascual, quien fuera Intendente de Luján entre 1946 y 1952.

A la reconstrucción de Pascual Simone se suma la renovación del paso a nivel del Ferrocarril Sarmiento, la pavimentación completa de la calle Sor Josefina, y la pavimentación de las últimas cuadras de tierra de la calle General Paz, contribuyendo a fortalecer la integración y a mejorar la circulación en la zona.

“Quiero agradecerle al señor Intendente porque hace 50 años que vivo sobre la calle Pascual Simone y hoy esta obra es un sueño hecho realidad. Pero también le agradezco de corazón por todo lo que está haciendo por Luján, las calles, las plazas, las escuelas, obras que se ven en todos los barrios”, valoró una vecina del barrio Sarmiento.

Las obras fueron ejecutadas por la Cooperativa Eléctrica y supervisadas por la Secretaría de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura.

Publicado el viernes 28 de octubre de 2022