Se ilumina el camino de la ribera para disfrute de la comunidad

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La obra más grande de este siglo en Luján.

La Municipalidad informó que en las últimas semanas, se encendieron las nuevas luces a lo largo del camino de la ribera, en lo que constituye un hito para un espacio que seguirá creciendo y transformándose para el disfrute de toda la comunidad. Las tareas forman parte de la obra del río, el trabajo integral de infraestructura, accesibilidad y embellecimiento conocido como la obra más grande de este siglo en Luján.

En este marco, ya se encuentra activada la iluminación en la totalidad de luminarias LED ubicadas en el tramo de aproximadamente 800 metros. En total, son 33 columnas de iluminación, de las cuales 19 son dobles y se encuentran ubicadas entre los puentes Muñiz y Mitre, para iluminar los espacios de descanso y accesos, mientras 14 columnas son simples. Esto marca una percepción distintiva del espacio, haciéndolo más bello, seguro y transitable.

Las luminarias colocadas fueron de 100 watts, de luz cálida, y mejoran significativamente la visibilidad y la seguridad del espacio que, a partir de su inauguración, podrá ser utilizado para la recreación de la comunidad, ya que se podrá circular en bicicleta o a pie por el sendero.

Cabe aclarar que se espera que los trabajos lleguen a iluminar completamente el tramo comprendido entre el Puente de las Tropas y ruta 7 (Puente Mendoza); que comprenderá tres etapas de trabajo. Este primer tramo es el central, y comprende 800 metros lineales entre Puente Muñiz y Puente Gogna.

Las tareas realizadas como parte de la obra del río, permitirán que el espacio de la ribera sea accesible y seguro tanto de día como de noche, aportando un espacio más para el ocio y la convivencia en el espacio público del distrito.

Publicado el martes 14 de abril de 2026