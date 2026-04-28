Se fortalece la seguridad rural mediante la incorporación de efectivos y el programa Tranqueras Seguras

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La Secretaría de Protección Ciudadana encabezó un encuentro con autoridades provinciales y productores locales para coordinar estrategias preventivas y optimizar la respuesta ante emergencias en las zonas rurales del partido.

En el marco de las políticas de prevención que desarrolla el Municipio, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la sede de la Secretaría de Protección Ciudadana con el objetivo de presentar las nuevas herramientas y recursos destinados a la zona rural de Luján. En el estuvieron presentes el secretario de Protección Ciudadana, Daniel Domínguez; el subsecretario de Seguridad, Diego Bados; y el coordinador de relaciones con la comunidad, Julio Lucesoli, junto a autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, jefes de la Policía Rural y representantes de los productores agropecuarios locales.



Durante la jornada se formalizó la presentación de nuevos efectivos que se integran a la Policía Rural, una medida orientada a reforzar la presencia territorial y la capacidad operativa en los sectores productivos. Asimismo, se brindaron detalles sobre la implementación del programa Tranqueras Seguras, una iniciativa que consiste en el registro georreferenciado de todas las tranqueras del partido para cargar sus datos en un sistema integrado de seguridad. Esta herramienta permite que las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia localicen con precisión y rapidez los establecimientos ante cualquier llamado, optimizando los tiempos de intervención.



Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de un esquema de cercanía y fortalecimiento de los canales preventivos, fundamental para consolidar el vínculo entre el Estado y los vecinos rurales. En este sentido, se recordó la importancia de realizar las denuncias correspondientes ante cualquier hecho ilícito y se instó a los productores a utilizar las herramientas tecnológicas municipales, tales como el sistema Luján Alerta 24 y el número de emergencias 109, los cuales funcionan de manera coordinada para garantizar una respuesta inmediata y eficiente en todo el territorio.

Publicado el martes 28 de abril de 2026