Se esperan tormentas para este jueves en Luján

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Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este jueves probables tormentas entre las 10 y las 15 en la provincia de Buenos Aires incluyendo la zona de AMBA de la cual forma parte la ciudad de Luján.

Según el pronóstico en algunos sectores podrían aparecer lluvia fuertes con ráfagas de viento.

El servicio meteorológico nacional alertoó a los vecinos de la zona que tomen los recaudos necesarios en casos de que en la ciudad la caída de lluvia sea intensa.

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026