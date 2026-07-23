Se esclareció un robo en la vía pública y detuvieron a dos personas

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En el marco de las acciones de prevención y patrullaje permanente que se desarrollan a través del programa Luján Alerta 24, personal policial logró esclarecer un robo ocurrido en la vía pública y aprehender a dos personas en el centro de la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles San Martín y Humberto Primo, donde los efectivos intervinieron ante una confrontación entre varias personas. Tras controlar la situación e identificar a los involucrados, realizaron una requisa de urgencia a dos hombres de 29 y 33 años.

Durante el operativo, el personal policial secuestró aproximadamente 600 mil pesos en efectivo, dinero que había sido sustraído momentos antes a la víctima y que uno de los involucrados intentaba ocultar.

Como resultado de la intervención, ambos hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial Mercedes, sede Luján. La fiscalía interviniente avaló el procedimiento, dispuso la restitución del dinero a la víctima y ordenó las actuaciones judiciales correspondientes.

Estas intervenciones forman parte del trabajo articulado que el Municipio impulsa a través del programa Luján Alerta 24, junto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fortaleciendo las tareas de prevención, patrullaje e identificación de personas para brindar una respuesta rápida ante los hechos delictivos y continuar reforzando la seguridad en todo el distrito.

Publicado el jueves 23 de julio de 2026