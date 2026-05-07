Se encuentra en ejecución el alcantarillado sobre la calle Gogna
Detalles
Con el objetivo de optimizar las condiciones sanitarias y de seguridad mejorando el escurrimiento de aguas residuales y pluviales, el Municipio de Luján avanza con la construcción del alcantarillado sobre la cuneta de la calle Gogna.
La propuesta integra la limpieza y desmonte de cuneta con retiro y disposición final del material, la preparación de la base para la colocación de caños de hormigón de 80 centímetros de diámetro, el sellado de junta con cemento y tapado de aporte de tosca y su compactación, sobre una extensión de 40 metros.
Además, se construirán las cámaras de inspección cada una con sus respectivas tapas.
En una próxima etapa, se ejecutará la vereda en el tramo intervenido, y así vincular este sector con el sendero de bajada del puente hacia la calle San Roque. El objetivo es mejorar la circulación peatonal, a la vez que se integra todo el espacio.
Publicado el jueves 7 de mayo de 2026