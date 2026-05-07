Se encuentra en ejecución el alcantarillado sobre la calle Gogna

Publicado el jueves 7 de mayo de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Con el objetivo de optimizar las condiciones sanitarias y de seguridad mejorando el escurrimiento de aguas residuales y pluviales, el Municipio de Luján avanza con la construcción del alcantarillado sobre la cuneta de la calle Gogna.

La propuesta integra la limpieza y desmonte de cuneta con retiro y disposición final del material, la preparación de la base para la colocación de caños de hormigón de 80 centímetros de diámetro, el sellado de junta con cemento y tapado de aporte de tosca y su compactación, sobre una extensión de 40 metros.

Además, se construirán las cámaras de inspección cada una con sus respectivas tapas.

En una próxima etapa, se ejecutará la vereda en el tramo intervenido, y así vincular este sector con el sendero de bajada del puente hacia la calle San Roque. El objetivo es mejorar la circulación peatonal, a la vez que se integra todo el espacio.

Publicado el jueves 7 de mayo de 2026