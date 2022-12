Se empieza a armar el Flandria 2023 para el Nacional

De cara a una nueva temporada en la Primera Nacional, Flandria empieza a rearmarse entre idas y nuevas caras.

Con la confirmación al frente del equipo del uruguayo Felipe De La Riva, él, su cuerpo técnico y miembros de la Comisión Directiva comenzaron el armado del nuevo plantel.

El campeonato de Flandria este año fue malo y solo por un punto se pudo salvar del descenso, por eso con la permanencia consumada, ya se empezó a trabajar para no pasar sobresaltos el año que viene.

Los éxodos fueron varios como era de esperar, muchos de los cuales no tuvieron un buen rendimiento y otros emigraron por intereses de otros clubes: Yacaruso, Mantia, Gino Barbieri, Puch (estos dos últimos jugarán en Chaco For Ever), Henry (Deportivo Morón), Torres, Martinez, Taborda, Trinidad, Mansilla, Bottari, Borassi, Quintana, Alvarez Morinigo, Ibañez (seguirá su carrera en All Boys y Ferreyra (jugará en la Primera División del fútbol peruano)

En cuanto a las continuidades y los refuerzos , los nombres no se hicieron esperar: En estos días se confirmaron las renovaciones de Franco Tisera, Alejandro Gonzalez e Ignacio Gallardo, más los que tienen un año más de contrato como Juan Lungarzo, Andrés Camacho, Julián Marchio y Juan Barbieri.

Los refuerzos también empezaron a llegar: el primero fue el defensor central Nicolás Arrechea, proveniente de Brown de Adrogué. Luego acordó su arribo al Canario Martín Comachi, delantero de último paso por All Boys.

Desde el Albion FC de la Primera División de Uruguay llegó Gonzalo Papa, volante central que De La Riva conoce bien en su paso por Villa Dálmine.



Luego llegaron Cristian Broggi, defensor lateral de un buen paso por Deportivo Morón, Marcos Rivadero, volante de último paso por Defensores de Belgrano, Alejandro Gagliardi, experimentado goleador de la categoría, proveniente de Santamarina de Tandil, Franco Canever lateral de gran trayectoria y de última temporada en Chaco For Ever.

En horas de la mañana de este lunes Flandria anunció otro refuerzo que viene a darle juego ofensivo al mediocampo; se trata de Marcos Fernandez quien vistió las camisetas de Colón de Santa Fe, Sportivo las Parejas, Unión de Sunchales, Sarmiento de Resistencia, San Martín de San Juan, Estudiantes de Río Cuarto y de último paso en Güemes de Santiago del Estero.

Las incorporaciones van a seguir llegando hasta que el Cuerpo Técnico y la Comisión Directiva crean necesario, para tener un plantel más competitivo en la próxima Primera Nacional. Se habla de un delantero más que firmará su vínculo en estas horas y más jugadores que están en carpeta para cubrir distintos puestos.

Flandria va tomando forma para la temporada 2023; el plantel sigue entrenando a las órdenes de Felipe de la Riva en el predio del Carlos V hasta el 20 de diciembre para retornar la primera semana de enero para encarar la pretemporada que todavía no tiene lugar definido.

Publicado el lunes 12 de diciembre de 2022