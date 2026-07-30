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Se ejecutan trabajos de bacheo en Lavalle y Alsina

Obra publica.



Publicado el miércoles 29 de julio de 2026

En el marco del programa de mejoramiento vial en diversos puntos del distrito, el Municipio de Luján continúa rehabilitando calles del centro a través del Plan de Bacheo Integral. 

Actualmente se encuentra en ejecución el bacheo de hormigón sobre la calle Lavalle esquina Alsina, con una superficie aproximada de 150 m2.

Los trabajos incluyen el aserrado del perímetro de la superficie a demoler, el desmonte de suelo y demolición restante, el saneamiento de la base, y el posterior hormigonado con mezcla H-30 fibrada, que permite una habilitación rápida del tránsito. Además, se realiza la toma de juntas con asfalto plástico en caliente, y finalmente se llevan a cabo tareas de limpieza y habilitación definitiva.

El Plan de bacheo en hormigón tiene como fin mejorar la seguridad vial y extender la vida útil del pavimento.

Publicado el miércoles 29 de julio de 2026

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