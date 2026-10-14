Se ejecutan tareas de Mejoramiento Vial en el barrio San Francisco
optimizar la circulación vehicular
Fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas
Con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, mejorar la transitabilidad y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas, el Municipio de Luján continúa desarrollando tareas de Mejoramiento Vial en distintos barrios y localidades del distrito.
En esta oportunidad se trabaja en el barrio San Francisco, donde se realizan tareas de limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada, con aporte de piedra partida como capa de rodamiento, alcanzando un total de 1.100 metros lineales.
Las tareas se desarrollan en los siguientes puntos:
-
Calle Chile entre Ruta N°7 y Acceso Oeste
-
Bocacalle Bolivia y Chile
-
Bocacalle Paraguay y Chile
-
Bocacalle Uruguay y Chile
-
Calle Perú entre Chile y fin
-
Calle Bolivia entre Brasil y fin
Estas obras forman parte del Plan integral de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que el Municipio impulsa en todo el partido, con el objetivo de brindar calles más seguras y transitables, fortalecer la conectividad de los barrios y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad
Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026