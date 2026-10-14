Se ejecutan tareas de Mejoramiento Vial en el barrio San Francisco

Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026

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Fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas

Con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, mejorar la transitabilidad y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas, el Municipio de Luján continúa desarrollando tareas de Mejoramiento Vial en distintos barrios y localidades del distrito.

En esta oportunidad se trabaja en el barrio San Francisco, donde se realizan tareas de limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada, con aporte de piedra partida como capa de rodamiento, alcanzando un total de 1.100 metros lineales.

Las tareas se desarrollan en los siguientes puntos:

Calle Chile entre Ruta N°7 y Acceso Oeste

Bocacalle Bolivia y Chile

Bocacalle Paraguay y Chile

Bocacalle Uruguay y Chile

Calle Perú entre Chile y fin

Calle Bolivia entre Brasil y fin

Estas obras forman parte del Plan integral de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que el Municipio impulsa en todo el partido, con el objetivo de brindar calles más seguras y transitables, fortalecer la conectividad de los barrios y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad

Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026