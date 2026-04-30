Se ejecutan nuevas tareas de bacheo en hormigón en el centro de la ciudad

Publicado el jueves 30 de abril de 2026

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Con el objetivo de optimizar la seguridad y la calidad de vida de la comunidad, el Municipio de Luján desarrolla nuevos trabajos de bacheo en hormigón en diferentes puntos de la ciudad.

Las tareas consisten en el aserrado del perímetro de la superficie a demoler, el desmonte de suelo y demolición restante, hormigonado con hormigón H-30 para una habilitación rápida, aserrado y toma de juntas con asfalto plástico en caliente, y finalmente limpieza y habilitación al tránsito.

En este sentido, se realizan trabajos en Humberto y 25 de Mayo, Francia y Almirante Brown, ambos sobre una superficie de 81 m2 cada uno.

Se solicita a las y los vecinos circular con precaución por las zonas mencionadas, y respetar los cortes de tránsito respectivos.

El Plan de bacheo en hormigón tiene como fin mejorar la seguridad vial y extender la vida útil del pavimento.

Publicado el jueves 30 de abril de 2026